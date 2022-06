Dopo il processo contro Amber Heard Johnny Depp pubblica un album con Jeff Beck Johnny Deppe e Jeff Beck hanno annunciato un album insieme per luglio: l’attore è appena uscito dal processo per diffamazione con l’ex moglie Amber Heard.

A cura di Francesco Raiola

Johnny Depp pubblicherà un album in coppia con il chitarrista Jeff Beck, con cui è in tour questa estate. L'annuncio è stato dato dal chitarrista con un post su Instagram, annunciando l'uscita di "18" che sarà publicato il prossimo 15 luglio ed è stato anticipato dal singolo "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr" presente su tutte le piattaforme streaming. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla sentenza sul processo per diffamazione che vedeva protagonisti proprio la coppia, in una causa – che ha visto l'attore uscirne vincitore – che per mesi ha fatto discutere gli Stati Uniti e il mondo intero. Nonostante la vicinanza con la sentenza, Depp era volato in Europa per unirsi alla band di Jeff Beck con cui rimarrà per tutto il prosieguo del tour, comprese le tappe italiane.

L'album, stando a quanto scrive Rolling Stone, era atteso e dietro c'è un lavoro durato 3 anni, ovvero qualche anno dopo che i due si conoscessero di persona e stringessero una forte amicizia. Depp e Beck, infatti, si sono conosciuti nel 2016 e poco dopo l'attore aveva coinvolto il chitarrista in una canzone degli Hollywood Vampires, band che Depp condivide con Alice Cooper e Joe Perry. Proprio il chitarrista britannico ha spiegato come è nato l'album e come mai hanno deciso di intitolarlo "18": "Quando Johnny ed io abbiamo iniziato a suonare insieme, ha davvero acceso il nostro spirito e la nostra creatività giovanile. Scherzavamo su come ci sentivamo di nuovo a 18 anni, quindi quello è diventato anche il titolo dell'album".

Stando alle notizie certe, l'album è formato prevalentemente da cover che spaziano dai Beach Boys e Marvin Gaye a Killing Joke e Velvet Underground, come riporta sempre RS, alle quali si aggiungono anche canzoni originali scritte da Depp, tra cui il primo singolo "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", "Sad Motherfuckin' Parade" oltre alla cover "Isolation" di John Lennon. Pare che Beck sia rimasto sorpreso dal singolo e per questo abbia chiesto a Depp di fare un album assieme. "È un onore straordinario suonare e scrivere musica con Jeff, uno dei veri grandi e qualcuno che ora ho il privilegio di chiamare mio fratello" ha detto Depp parlando del collega con cui girerà l'Europa come chitarrista.