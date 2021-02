Non è mai troppo tardi per fare musica. Lo dimostra il caso di Torben Ulrich, il padre del batterista dei Metallica Lars Ulrich: l'uomo ha pubblicato un disco alla veneranda età di 92 anni. Il titolo è Oakland Moments: Cello, Voice, Reuniting (Rejoicing) e vede Ulrich in veste di vocalist affiancato dalla violoncellista Lori Goldston, nota per aver suonato nel disco MTV Unplugged in New York dei Nirvana. Curioso che il disco sia stato pubblicato anche in un formato molto vintage quale la musicassetta, già sold out.

L'omaggio a Torben Ulrich dal figlio Lars

Tenerissimo il messaggio lasciato da suo figlio Lars Ulrich su Instagram: "Non dimenticherò mai questa cosa. Questo è mio padre. Ha 92 anni ed è solo all'inizio… Oggi, come chiunque alla sua età, sta pubblicando un altro disco… Questa è una collaborazione con sua cara amica Lori Goldston. Sicuramente è qualcosa a cui aspirare". Nel post, è possibile sentire un breve estratto dalla registrazione.

Chi è Torben Ulrich

Quella di Torben Ulrich, nato a Copenaghen il 4 ottobre 1928, è una carriera per la quale il termine "eclettico" suona come riduttivo. Il padre del batterista dei Metallica è conosciuto principalmente come un famoso tennista. Il suo risultato più alto è stata la finale di doppio agli U.S. Pro Tennis Championships nel 1970, in coppia con l'egiziano Ismail El Shafei: vennero battuti dagli australiani Roy Emerson e Rod Laver. Nel Grande Slam ha raggiunto le semifinali di doppio a Wimbledon nel 1959 e di doppio misto agli US Open nel 1969, mentre in Coppa Davis ha ottenuto 46 vittorie. Inoltre, Ulrich ha fatto il giornalista per riviste di jazz e più i generale ha scritto di musica e cultura, è stato co-editore della rivista letteraria Bazar e poeta, ha suonato in diversi gruppi jazz, ha iniziato a fare il pittore dai primi anni '70 ed è stato attore e regista.