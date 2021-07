Il nuovo album di Kanye West, Donda, ha una data di uscita È arrivata l’ora di Donda. Il nuovo album di Kanye West, atteso invano da un anno, ha finalmente una data ufficiale di uscita. Durante gara 6 della finale di NBA, infatti, è andato in onda un minuto di “No Child Left Behind”, singolo contenuto nell’album. Il nuovo lavoro sarà presentato in anteprima giovedì.

A cura di Redazione Music

Kanye West (ph Brad Barket/Getty Images for Fast Company)

È arrivata l'ora di Donda. Il nuovo album di Kanye West, atteso invano da un anno, ha finalmente una data ufficiale di uscita. Durante gara 6 della finale di NBA, infatti, è andato in onda un minuto di "No Child Left Behind", singolo contenuto nell'album, che faceva da colonna sonora della nuova pubblicità delle nuove cuffie Beats, azienda di Jay Z. L'album vedrà la luce, ufficialmente, venerdì 23 luglio, ma con un'anteprima di ascolto che si terrà il giorno prima, giovedì allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta e trasmesso in streaming su Apple Music.

La lunga attesa per Donda

Donda avrebbe dovuto essere pubblicato lo scorso luglio, come aveva annunciato lo stesso rapper, poi il silenzio, fino ai giorni scorsi quando, come Fanpage ha scritto nei giorni scorsi "sono comparsi ovunque sul web alcuni video che vedono protagonisti in studio Kanye West, mascherato completamente come alla Paris Fashion Week, in compagnia di uno dei suoi colleghi più fidati: Tyler The Creator. Alle loro spalle una piccola lavagnetta sembrava far intravedere una lista di canzoni ed è subito partita la caccia alla tracklist". I fan del cantante dovettero "accontentarsi" del singolo "Wash Us In the Blood" che vedeva la collaborazione di Travis Scott.

Protagonista del video è Sha'Carri Richardson

La protagonista del video accompagnato da un minuto di canzone del rapper è la campionessa di atletica leggera Sha'Carri Richardson, che negli ultimi giorni ha fatto le prime pagine dei giornali americani a causa di una squalifica per uso di marijuana che la terrà fuori dai Giochi Olimpici di Tokyo, proprio lei che era una delle atlete più attese della competizione. Nei giorni scorsi era stata anche difesa da artisti come Drake e Dua Lipa che ha scritto: "Lasciatela correre!". Nel video la si vede prepararsi sui blocchi di partenza sulla pista di atletica, con le cuffie nelle orecchie, prima di scattare dai blocchi per correre. Kanye canta in continuazione "He's done miracles on me" ("Ha fatto miracoli su di me"), sullo schermo appare lo slogan "Live Your Truth".

Gli ultimi album di Kanye West

L'ultimo album a suo nome è quello del 2019 "Jesus is king", mentre pochi mesi dopo, a Natale, uscì l'album gospel "Jesus is born", uscito a nome del suo coro Sunday Service Choir. L'album solista precedente del rapper fu "ye", bissato dalla collaborazione con Kid Cudi "Kids See Ghosts". nel frattempo ha anche prodotto gli album di Teyana Taylor (K.T.S.E.), Nas (Nasir), and Pusha T (Daytona), oltre a una candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti e la fine del suo matrimonio con Kim Kardashian.