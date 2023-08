Il microfono lanciato da Cardi B sulla folla è stato venduto all’asta per 90mila euro Il microfono lanciato da Cardi B nell’incidente del 30 luglio scorso alla fan, è stato venduto all’asta per una cifra intorno ai 90mila euro: i proventi andranno in beneficenza.

A cura di Vincenzo Nasto

Cardi B, foto di TikTok Account @goss.ie e Ebay

Lo scorso 30 luglio, la rapper statunitense Cardi B, il cui vero nome è Belcalis Almanzar, era stata protagonista di un incidente durante un live al Drai's Beachclub di Las Vegas, in Nevada. La cantante, dopo esser stata raggiunta da un bicchiere di plastica contenente birra, si era rivolta all'uomo in maniera feroce, prima di lanciargli il microfono con cui stava cantando. Il video, diventato virale su TikTok, sembrava poter aprire un processo disciplinare nei confronti dell'autrice, che invece, nel pomeriggio successivo ha rassicurato i fan sulle accuse ricevute nei suoi confronti. Nel frattempo, il microfono era stato messo all'asta su Ebay da Scott Fisher, proprietario di The Wave Inc, una società di produzione audio con sede a Las Vegas che ha fornito apparecchiature audio alla location il giorno dell'incidente. L'ultima offerta, finalizzata nelle scorse ore, ha visto il microfono essere venduto per una cifra intorno ai 90mila dollari.

@goss.ie Cardi B was taking no prisoners over the weekend when she hurled her microphone at a concertgoer after they threw a drink at her 😬👀 #cardib #fyp ♬ original sound – Goss.ie

Fisher ha spiegato nelle ore successive all'incidente e al ritrovamento del microfono, che sarebbe stato messo all'asta per un'operazione benefica: i proventi sarebbero stati divisi tra due enti di beneficenza. Da una parte Friendship Circle Las Vegas, per adolescenti e giovani adulti con bisogni speciali, e dall'altra Wounded Warrior Project, per veterani feriti. Nel post per la vendita del microfono, Fisher ha scritto: "Abbiamo fornito più di un microfono per questo particolare spettacolo e verificato con la troupe interna quale è stato specificamente utilizzato da Cardi per lo spettacolo. È stato piuttosto facile identificarlo, dato che il suo microfono era segnato come quello principale. Questo è il microfono che è stato visto in tutto il paese volare tra la folla dopo che Cardi è stata colpita dal bicchiere di birra. Il microfono funziona ancora come l'ho provato quando è tornato al negozio di audio."

Nel frattempo, le prime 50 delle 122 offerte finali che hanno raggiunto il post su Ebay, avevano portato il prezzo oltre i 50mila dollari. Fisher ha anche aggiunto un post successivo, richiedendo serietà nei pagamenti delle offerte che erano state proposte: "Se vuoi un pezzo di gangsta hip hop e quello che oramai è diventato il protagonista di una storia nazionale e mondiale, per favore offri tutto ciò che sei disposto a spendere. Questa è un'asta seria e il denaro andrà a una buona causa". Intervistato da CBS News, Fisher si è detto sorpreso per la cifra raggiunta, mentre nel frattempo Cardi B non dovrà affrontare conseguenze disciplinari dal suo comportamento: ad affermarlo, come riportato da TMZ, gli avvocati della rapper, Drew Findling, David Chesnoff e Richard Schonfeld.