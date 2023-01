Maneskin, la band pubblica in anteprima quattro brani estratti dal nuovo album “Rush!” uscirà il 20 gennaio, ma il quartetto rock ha deciso di regalare un’anteprima ai suoi fans con un video in cui mostrano le loro reaction all’ascolto.

A cura di Cristina Somma

Spoiler alert da parte dei Maneskin su Instagram per un'anticipazione di quattro brani estratti da "Rush!", uno dei dischi più attesi del momento, nonché l'ultimo in uscita della band. Si potrà ascoltare per intero dal 20 gennaio, ma prima i componenti della band hanno deciso di fare un regalo speciale ai propri fan con una piccola anticipazione video in cui compaiono proprio loro: Damiano David (voce), Victoria De Angeles (Basso), Thomas Raggi (Chitarra), Ethan Torchio (Batteria). Nel filmato il quartetto mostra la reaction in diretta all'ascolto dei quattro brani. "Per voi solo le reazioni più forti all'ascolto", questa è la descrizione del post.

Il video pubblicato su Instagram

"I'm about to make you feel, wooh.", così comincia il video, con Damiano fuori sincrono che intona in playback queste note e dà il via ‘alla festa'. I Maneskin si scatenano con le cuffie, capelli al vento, saltano e ballano su un divano marrone in una stanza dalle pareti bianche. Ethan cade dall'euforia, poi riappare la formazione completa della band e con una posa introdotta con il gesto di Damiano di indossare gli occhiali si determina la fine dei secondi estratti dal primo brano spoilerato.

Parte il secondo, un'intermittenza di smorfie dei membri della band accompagnate musicalmente da una ripetizione: "Dance, dance, dance". Ancora carica, energia, euforia e divertimento compongono questo singolo e mirano a far ballare e cantare, riprendendo il marchio Maneskin ormai ben noto in tutto il mondo. Il rock risuona forte nei primi due brani, lasciando emergere l'anticipazione di un disco che riscuoterà grande successo per il suo senso melodico, ma non si distacca dallo stile ormai affermato delle loro produzioni precedenti.

Come sono le nuove canzoni dei Maneskin

Il nostalgico tanto atteso e più pacato arriva nel terzo estratto dove Damiano canta "only things that keeps us apart is a different timezone so fuck what I'm dreaming this fame has no meaning, I'm coming home". La reazione dei ragazzi nel video è un fiume di lacrime. Piangono in bagno, si asciugano il viso con fazzoletti e carta igienica. Si inginocchiano, si disperano, comunicando la malinconia espressa nel testo del brano in cui Damiano intona la difficoltà nella gestione di una relazione a distanza vissuta da quando la fama ha cominciato ad assalirlo. Proprio lui, accovacciato in bagno, accenna a un sorriso e mostra le mani in segno di cuore che poi viene spezzato.

Così dà il via all'ultimo estratto introdotto da una voce metallica: "And bla, bla, bla, bla, I hate your face but I like your mum". Uno alla volta portano il ritmo con la testa, cuffie poggiate sulle orecchie e primo piano come in una foto segnaletica. Il brano poi si apre, tornano a ballare e i capelli di Ethan al vento diventano la giusta chiosa che riconduce ai primi frame.