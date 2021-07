Il figlio di Bono primo in classifica, gli Inhaler di Elijah Hewson debuttano meglio degli U2 La band dublinese esordisce alla grande conquistando il primo posto in classifica nel Regno Unito, con l’album Won’t Always Be Like This. Il cantante è il figlio 21enne di Bono Vox (e si sente, nella voce). Lui però allontana l’etichetta del raccomandato: “Non abbiamo preso la strada più facile”

A cura di Valeria Morini

Buon sangue non mente. I figli di Bono Vox fanno carriera e, se la secondogenita Eve si sta imponendo come attrice (da This Must Be the Place di Sorrentino alla serie Dietro i suoi occhi), il terzo Elijah Hewson ha seguito le orme di papà ed è numero 1 nel Regno Unito con la sua band, gli Inhaler. L'album di debutto del gruppo, l'LP Won't Always Be Like This domina e ha scalzato Sour di Olivia Rodrigo dalla testa della classifica.

Gli Inhaler fanno meglio di Boy degli U2

Il particolare interessante è che agli Inhaler è riuscita l'impresa che gli U2 non sono riusciti a compiere: la band irlandese ha avuto 10 album primi in classifica nel Regno Unito, ma non è successo con il loro primo lavoro, Boy, che uscì esattamente 40 anni fa e non entrò neppure nella top 40. "Non possiamo credere che il nostro album sia arrivato al numero uno", esulta il gruppo, parlando con il sito di Official Charts, "Dall'inizio nei piccoli club nel Regno Unito fino a dove siamo oggi, durante la realizzazione di questo album non avremmo mai pensato che questo sarebbe stato possibile".

Nessuna raccomandazione da papà Bono Vox

Hewson rifiuta l'etichetta di raccomandato da papà, pur riconoscendo l'influenza e l'interesse del celebre padre. La band ha lavorato duramente per mettersi alla prova e costruire la propria fanbase.

[Papà] Ha sicuramente permesso di aprire molte porte, ma penso che quelle porte si siano chiuse altrettanto velocemente perché alcune persone probabilmente hanno pregiudizi nei confronti della band. Ovviamente è davvero molto utile poter andare da uno come lui e chiedere consiglio. Ma penso che tutti ci siamo resi conto di dover capire le cose da soli. Sono sicuro che molte persone si sarebbero aspettate che prendessimo la strada più facile e usassimo contatti e cose del genere, ma non l'abbiamo fatto.

Storia degli Inhaler, chi è Elijah Hewson

Nato da Bono e dalla moglie Alison Stewart il 17 agosto 1999, Elijah Hewson è il cantante e chitarrista degli Inhaler. La voce ricorda in effetti quella del genitore e lo stile riecheggia per certi versi quello degli U2, ma la band di Dublino promette di fare buone cose senza scomodi confronti. Il bassista è Robert Keating, il chitarrista è Josh Jenkinson e il batterista è Ryan McMahon. La band si è formata nel 2012 al St Andrews College, ma ha preso il nome odierno solo nel 2015, quando si è unito anche Jenkinson. Il singolo di debutto "I Want You" è uscito nel 2017. It Won't Always Be Like This è uscito il 16 luglio, preceduto dal singolo "Cheer Up Baby" rilasciato a marzo (sotto il video).