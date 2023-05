Il concerto Italia Loves Romagna il 24 giugno a Campovolo per raccogliere fondi per gli alluvionati Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, ha annunciato che il 24 giugno a Campovolo si terrà il concerto benefico Italia Loves Romagna, organizzato per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Italia Loves Romagna il concerto che si terrà il 24 giugno a Campovolo per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Lo ha annunciato Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura. L’evento è stato organizzato in collaborazione del Ministero della Cultura e si terrà nella Rcf Arena spettacoli di Campovolo a Reggio Emilia.

Gianmarco Mazzi: "L'obiettivo è raccogliere più fondi possibile"

"Il primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del Ministero della Cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate si chiamerà Italia Loves Romagna e si terrà sabato 24 giugno nell’arena spettacoli già allestita di Campovolo a Reggio Emilia", ha dichiarato Mazzi, "La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo dell’anima per gli italiani, oggi duramente colpito. Gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi".

Il concerto nel 2012 per aiutare la popolazione colpita dal terremoto

Alla RCF Arena di Campovolo, 11 anni fa, si era già tenuto il concerto Italia Love Emilia, che servì a raccogliere fondi per i cittadini colpiti dal terremoto. Il concerto ebbe luogo il 22 settembre 2012 e i fondi raccolti servirono ad aiutare i residenti delle province colpite dal sisma (Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Bologna) che provocò anche 20 vittime. Fu organizzato da Ligabue in collaborazione con il manager Claudio Maioli e Ferdinando Salzano della Friends & Partners. A salire sul palco furono, tra gli altri, Tiziano Ferro, Jovanotti, Litfiba, Renato Zero e Zucchero. Furono oltre 150mila gli spettatori richiamati dall'evento.