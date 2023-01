Il concerto di Madonna a Milano a dicembre 2023: prezzi dei biglietti e come acquistarli I biglietti del The Celebration tour di Madonna sono da oggi disponibili. La pop star ha annunciato il suo ritorno con un nuovo tour mondiale di 35 date che partirà da Vancouver il 15 luglio e avrà il Mediolanum Forum di Milano come unica tappa italiana, mancava nel ‘bel paese’ da otto anni.

A cura di Cristina Somma

Madonna al Bridgestone Super Bowl nel Febbraio del 2012 (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

Grande ritorno di Madonna con un tour mondiale, il The Celebration Tour. Le 35 tappe sono state svelate: il via in America con la prima data prevista per il 15 luglio 2023 a Vancouver, poi arriverà anche in Europa. Si esibirà nelle più importanti capitali europee, da Londra a Berlino, poi Parigi, Barcellona, Stoccolma e concluderà ad Amsterdam il suo giro. Arriverà anche in Italia, ci tornerà dopo 8 con un'unica data fissata per il 23 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano. Porterà sul palco i suoi più grandi successi, ripercorrendo così i suoi 40 anni di carriera. Da oggi è aperta la prevendita per acquistare i biglietti che saranno disponibili da venerdì 20 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Quanto costano i biglietti per il concerto di Madonna: tutti i prezzi

Il prezzo più basso per assistere ai live di Madonna è previsto per il Sesto Settore Numerato a Visibilità Limitata in tribuna e costerà 46 euro. A salire, il Quinto e il Quarto Settore Numerato in tribuna costeranno rispettivamente 92 euro e 138 euro.

Il Secondo e il Terzo Settore Numerato in tribuna invece costeranno quanto il Parterre B e il Parterre A in piedi, ovvero 201, 25 euro e 287,50 euro.

Leggi anche Quattro concerti dei OneRepublic in Italia nel 2023: come acquistare i biglietti e le date del tour

Infine, il biglietto più costoso sarà quello riservato agli spettatori che sceglieranno di sedersi nel Primo Settore Numerato in tribuna pagando il biglietto 345 euro.

Non mancheranno delle alternative più esose per i fan più affezionati che potranno decidere di acquistare dei Pacchetti Vip per vivere un'esperienza più esclusiva con la possibilità di accedere a diversi privilegi che consentiranno loro di vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Come acquistare i biglietti per il tour 2023 di Madonna a Milano

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 20 gennaio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com, ma dalle ore 9:00 alle ore 18:00 di oggi i membri del Fan Club di Madonna potranno accedere a una prevendita esclusiva visitando il sito madonna.com.

Per i Titolari di Carta American Express, i biglietti della data italiana saranno disponibili in anteprima a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 18 gennaio, fino alle ore 18:00 di giovedì 19 gennaio su ticketmaster.it/americanexpress.

A partire dalle ore 9:00 di giovedì 19 gennaio, i biglietti in prevendita saranno disponibili anche per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.