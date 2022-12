Iggy Pop sui Maneskin: “Hanno assaggiato povertà e oscurità e questo gli dà un vantaggio” Iggy Pop è tornato a parlare dei Maneskin in un’intervista in cui ha lodato la band italiana e sottolineato i loro inizi da busker.

A cura di Redazione Music

In un'intervista alla rivista britannica NME Iggy Pop, artista che ha scritto la storia del rock mondiale, da solista e con gli Stooges, ha avuto parole importanti per i Maneskin, con cui ha duettato in una versione di "I wanna be your slave", uscita nel 2021. Da sempre indicato come uno dei padri artistici dalla band italiana, Iggy Pop è stato il primo a dare fiducia a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan e a duettare con loro in quello che era il singolo di punta post vittoria all'Eurovision Song Contest, contemporaneamente all'esplosione su TikTok di "Beggin'". Autore, tra le altre, di "I wanna be your dog" che la band porta spesso sul palco tra le cover dei loro set, Iggy Pop ha definito i Maneskin una band "davvero forte", spendendo una parola buona per ognuno dei quattro componenti.

"Che bella intervista, grazie Iggy Pop per le tue parole dolci" ha scritto la band postandola su Twitter. "Damiano [David] è un cantante straordinario e la bassista, Victoria [de Angelis] gestisce perfettamente il suo ruolo, senza esagerare, anche sul palco e nei loro video, non va oltre e resta focalizzata. Wooo, è un petardo" esclama il cantante. Per quanto riguarda il chitarrista della band, Thomas Raggi, Iggy ha paragonato il suo suono come se si trovasse "da qualche parte a nord di Joe Perry" mentre per quanto riguarda il batterista, Ethan, lo definisce "intelligente" e sottolinea come abbia un modo di suonare la batteria che strizza anche l'occhio alla musica dance.

Iggy ritorna anche sulle origini da busker della band italiana che in questi giorni è in tour negli Stati Uniti: "Ho letto un'intervista in cui si diceva che hanno iniziato a suonare per strada a Roma e hanno dovuto combattere altri gruppi per ottenere buoni piazzamenti. Si può dire che hanno quel tipo di background, che sono riusciti a fare qualcosa insieme in cui hanno avuto un piccolo assaggio di povertà e oscurità, e penso che questo dia loro un vantaggio davvero importante".