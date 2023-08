Ian Watkins tenuto in ostaggio e accoltellato in carcere: “Ora è in ospedale in condizioni critiche” Ian Watkins è stato tenuto in ostaggio per sei ore prima di essere accoltellato al collo nella prigione dello Yorkshire nella quale si trova: l’ex frontman dei Lostprophets sta scontando una pena di 35 anni per abusi sessuali su minori.

A cura di Gaia Martino

L'ex cantante dei Lostprophets, Ian Watkins, è stato accoltellato all'HMP Wakefield, prigione nello Yorkshire occidentale nella quale sta scontando una pena di 35 anni per reati sessuali su minori. Si legge sul tabloid della BBC che la polizia ora starebbe indagando sui fatti che si sarebbero verificati ieri: la rockstar sarebbe stata trasportata d'urgenza in ospedale, aggiunge il TheGuardian.

La dinamica dell'aggressione in prigione

Ian Watkins dopo l'incidente in prigione, si troverebbe ora in ospedale in condizioni critiche. È il DailyMail che fornisce maggiori informazioni sulle condizioni di salute dell'ex frontman dei Lostrophets. Il tabloid fa sapere che l'artista – che sta scontando 29 anni di carcere per reati di abusi su minori – sarebbe stato tenuto in ostaggio per sei ore da altri tre detenuti prima di essere accoltellato al collo. Diverse fonti hanno spiegato che gli aggressori preparavano l'agguato già da tempo, attendevano un giorno con meno personale per attaccarlo: i fatti si sarebbero verificati ieri, sabato 5 agosto, intorno alle 9 del mattino. "La gente ha saputo che era in condizioni critiche quando è uscito dalla cella, ma sopravviverà", "È ancora in ospedale", le testimonianze di alcune fonti raccolte dal DailyMail.

La condanna per abusi su minori

Ian Watkins si trova in carcere dal 2013: è stato condannato a 29 anni più 6 di licenza per una serie di reati sessuali su minori incluso il tentato stupro di un bambino. Da quando è stata pronunciata la condanna a 35 anni, ha subito ulteriori 10 mesi di pena per il possesso di un telefono cellulare in cella: il cantante, ex fidanzato di Fearne Cotton, conduttrice radiofonica e televisiva della BBC, si è dichiarato colpevole dei suoi reati che coinvolgono, tra i vari, i figli di due sue fan che sono state a loro volta condannate a 14 e 17 anni di carcere per essere state complici dell'ex rockstar, si legge sul DailyMail.