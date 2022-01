I video dei Maneskin agli iHeartRadio: la band conquista il pubblico Usa e annuncia il SNL I Maneskin sono stati protagonisti agli iHeartRadio ALTer EGO dove si sono esibiti con alcune delle loro hit, annunciando al contempo la partecipazione al Saturday Night Live.

A cura di Redazione Music

I Maneskin all’iHeartRadio ALTer EGO (Photo by JC Olivera/Getty Images for iHeartRadio)

I Maneskin sono stati tra i protagonisti del Festival iHeartLive, dividendo il palco con artisti del calibro di Imagine Dragons, Coldplay, Avril Lavigne e Twenty One Pilots. La band italiana continua quindi in questa corsa internazionale, presentando i suoi maggiori successi e introducendo pian piano anche delle novità, oltre all'annuncio di altre ospitate importanti. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, infatti, dopo essere stati ospiti degli show di Jimmy Fallon e di Ellen DeGeneres saranno anche ospiti speciali di una puntata del Saturday Night Live, uno dei programmi storici della televisione statunitense.

Da Zitti e Bioni a Beggin'

La band ha suonato i suoi successi maggiori anche a livello internazionale, aggiungendoci anche "For your love", canzone presente in Teatro d'Ira vol.1, dando nuova vita al brano. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono saliti sul palco del Forum di Los Angeles dando il la alla performance con "Zitti e buoni" ovvero la canzone da cui tutto è partito, con le vittorie al Festival di Sanremo e all'Eurovision, seguita dal primo inedito post vittoria, ovvero "Mammamia". Davanti a un pubblico scatenato i quattro hanno continuato il set con la hit "Beggin'" che è anche la loro canzone più amata oltreoceano, quella che grazie anche alla viralità su TikTok li ha lanciati in un'altra dimensione.

I Maneskin ospiti del Saturday Night Live

Dopo è stata la volta proprio di "For your love" che i fan italiani della band conoscevano bene, essendo contenuta proprio nel loro ultimo album "Teatro d'Ira vol.1" prima del gran finale con "I wanna be your slave", che dopo Beggin' è la loro canzone più ascoltata con oltre mezzo miliardo (sic) di stream. In un'intervista al Los Angeles Times di qualche giorno fa Victoria parlava proprio di questa esplosione improvvisa di popolarità: "Il fatto che ci sia una band in cima alle classifiche che suona solo tre strumenti, è qualcosa che non succede da così tanto tempo, ma non ci aspettavamo che accadesse in così poco tempo". Intanto la band suonerà al Saturday Night Show e pochi giorni fa è stata annunciata nel cast del prossimo Coachella.

Leggi anche Due miliardi di stream per i Maneskin: sono la band italiana più ascoltata al mondo

Tutti i video delle esibizioni dei Maneskin agli iHeartRadio