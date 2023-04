I The Kolors voltano pagina dopo l’addio di Mona, Stash: “Qualcosa doveva cambiare” I The Kolors hanno annunciato una grossa novità e il ritorno, dopo il silenzio seguito all’addio di Daniele Mona.

A cura di Francesco Raiola

Qualche mese fa Daniele Mona, parte fondante dei The Kolors aveva annunciato l'addio alla band. Lo aveva fatto alla fine del tour, con un post sui suoi social in cui dava la notizia, ringraziava Stash e Alex Fiordispino (della band fa parte anche Dario Jacuzzi) e spiegava di aver bisogno di prendere una strada diversa. Un addio senza grossi strascichi polemici, anzi, era stato lo stesso Stash a commentare sotto al post dell'ex batterista e tastierista della band che, alla fine, dopo questo lungo percorso sarebbero rimasti tutti fratelli. Ora, però, è arrivato anche da parte della band campana il bisogno di annunciare una svolta alla propria carriera, dopo che lo stesso Stash aveva tranquillizzato i fan sul prosieguo della loro carriera.

Con un post su Instagram, infatti, Stash ha annunciato di aver cambiato casa discografica e di essere pronti a tornare con un nuovo progetto. Il cantante e fondatore della band ha anche sottolineato che il silenzio era dovuto proprio al bisogno di scrivere e registrare, di stare in studio e dare forma a quello che sarebbe stato il percorso successivo: "Siamo stati in silenzio per mesi – ha scritto il cantante nel post pubblicato sui social -. Abbiamo sentito il bisogno di rimanere concentrati in studio a lavorare su nuova musica. Sentivamo che qualcosa doveva cambiare, che questo era il momento per noi di voltar pagina".

Una nota che prosegue spiegando il cambio di etichetta: "Oggi inizia un nuovo capitolo della nostra vita. Abbiamo firmato un nuovo contratto discografico con la @warnermusicitaly … e non poteva esserci dimensione migliore per partire con il nuovo progetto THE KOLORS. Un ringraziamento a chi ci ha accompagnati fin qui, soprattutto agli amici di Universal". La band ha pubblicato tre album, "I want" del 2014, "Out" del 2015 e l'ultimo "You" del 2017 a cui si aggiunge la raccolta "Singles" del 2021 e probabilmente entro fine anno daranno forma al nuovo lavoro.