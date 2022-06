I Rolling Stones confermano il concerto di Milano nonostante Mick Jagger abbia il Covid I Rolling Stones confermano il concerto allo stadio San Siro di Milano il prossimo 21 giugno nonostante adesso Mick Jagger abbia il Covid.

Dopo aver posticipato i concerti di Amsterdam e quello di Berna, in Svizzera, che avrebbe dovuto tenersi il prossimo 17 giugno, i Rolling Stones confermano, almeno per adesso, che suoneranno allo stadio San Siro di Milano il prossimo 21 giugno. Dopo il forfait olandese causato dalla scoperta della positività al Covid da parte di Mick Jagger, i fan italiani erano preoccupati per la possibilità che anche il concerto che la band avrebbe dovuto tenere a Milano dopo qualche giorno potesse essere a rischio, ma dopo qualche giorno di silenzio, i RS hanno confermato che si farà.

In una nota postata sui social, infatti, la band ha annunciato il rinvio del concerto svizzero, confermando, però, quello italiano: "I Rolling Stones sono stati costretti a posticipare il loro prossimo concerto a Berna, in Svizzera, al Wankdorf Stadium di venerdì 17 giugno, dopo che Mick Jagger è risultato positivo al COVID. I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per questo rinvio, ma la sicurezza del pubblico, dei colleghi musicisti e l'equipaggio in tournée deve avere la priorità. Lo spettacolo Stones Milan di martedì 21 giugno allo Stadio San Siro va in scena e si svolgerà come da programma".

La nota prosegue con le informazioni sul recupero della data cancellata: "Lo spettacolo di Berna sarà riprogrammato per una data successiva. I titolari dei biglietti devono conservare i loro biglietti. I biglietti per lo spettacolo del 17 giugno saranno onorati per la data riprogrammata. I dettagli della riprogrammazione saranno annunciati non appena disponibili". Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood sono tornati in Europa a distanza di quattro anni dal precedente No Filter tour festeggiando i 60 anni di carriera e suonando alcune delle canzoni – da ‘Paint It Black’ a ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ e ‘Start Me Up’ – che li hanno resi una vera e propria leggenda della musica mondiale.