Mick Jagger positivo al Covid, salta il concerto di Amsterdam e si teme per la data di Milano Il cantante dei Rolling Stones ha iniziato ad avvertire sintomi dopo essere arrivato allo stadio di Amsterdam, quindi la decisione di annullare il concerto. I fan italiani in apprensione per la data del 21 giugno a San Siro.

A cura di Andrea Parrella

Mick Jagger è positivo al Covid e i Rolling Stones annullano la data del concerto previsto ad Amsterdam. La notizia, arrivata nelle ultime ore, ha generato un'ovvia paura per i fan dei Rolling Stones che attendono la band allo stadio San Siro a Milano, previsto per martedì 21 giugno 2022. La data del tour prevista per lunedì 13 alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam è stata annullata dopo la circolazione della notizia di positività per il cantante 79enne di una delle band più apprezzate e seguite di sempre. Jagger aveva iniziato ad avvertire sintomi dopo essere giunto allo stadio, per poi risultare positivo a un test.

Poco dopo I Rolling Stones hanno diramato un comunicato per annunciare l'annullamento del concerto, spiegando: "Siamo profondamente dispiaciuti ma la sicurezza del pubblico, degli altri musicisti e del personale del tour hanno la priorita".

Il concerto di Amsterdam sarà riprogrammato e i biglietti resteranno validi per la nuova data. Ma a questo punto si pensa ai prossimi concerti dei Rolling Stones previsti per il SIXTY Tour. La data di Berna prevista per venerdì 17 sembra destinata alla cancellazione e al rinvio, mentre c'è grande incertezza per l'unica tappa italiana degli Stones, quella prevista a Milano il 21 giugno. Inevitabilmente tutto dipenderà dal percorso di negativizzazione di Jagger.

Leggi anche Justin Bieber ha il Covid, riprogrammati i concerti a Las Vegas

Il tour

Il tour dei Rolling Stones celebra i 60 anni di una delle band più ammirate di sempre. Dopo lo stop pandemico, Jagger e i suoi hanno voluto celebrare la propria carriera girando il mondo con un programma da 14 concerti e l'attraversamento di 10 Paesi. Da Madrid a Monaco, da Amsterdam a Liverpool (la città dei Beatles), gli Stones hanno proposto una raccolta dei loro più grandi successi. Si tratta del primo tour in assenza dello storico batterista degli Stones Charlie Watts, scomparso lo scorso anno.

Le date

Qui tutte le prossime date del tour dei Rolling Stones previste in Europa: Venerdì 17 giugno 2022 – Berna, Wankdorf StadiumMartedì 21 giugno 2022 – Milano, Stadio San SiroSabato 25 giugno 2022 – Londra, American Express Presents BST Hyde ParkDomenica 3 luglio 2022 – Londra, American Express Presents BST Hyde ParkLunedì 11 luglio 2022 – Bruxelles, King Baudouin StadiumVenerdì 15 luglio 2022 – Vienna, Ernst Happel StadiumMartedì 19 luglio 2022 – Lione, Groupama StadiumSabato 23 luglio 2022 – Parigi, Hippodrome Paris LongchampMercoledì 27 luglio 2022 – Gelsenkirchen, Veltins ArenaDomenica 31 luglio 2022 – Stoccolma, Friends Arena