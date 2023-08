I Rolling Stones annunciano il nuovo album alla loro maniera, ecco la trovata della band Sulle pagine del quotidiano inglese Hackney Gazette, è apparso un messaggio criptico che annuncia l’arrivo di un nuovo album da parte dei Rolling Stones.

A cura di Vincenzo Nasto

Rolling Stones, foto di Ethan Miller per Getty Images

Eravamo rimasti all'estate 2022, quando il 78enne Keith Richards che si era lasciato andare ai microfoni del podcast "The Rolling Stones: 60th Anniversary Special" su Apple Music, aveva annunciato l'uscita di nuova musica dei Rolling Stones. Nel frattempo, dopo la morte di Charlie Watts, il batterista in tournée Steve Jordan avrebbe aiutato la band a terminare il disco, rinato da alcune canzoni registrate e conservate proprio dal compianto batterista. Un anno dopo, sulle pagine della Hackney Gazette di Londra, è comparso un messaggio criptico, che in molti stanno ricollegando alla band. In uno spazio commerciale della testata è apparso: "Hackney Diamonds, specialisti nella riparazione del vetro, aprirà a settembre 2023". Solo all'inizio di questo mese, sono state svelate a Dartford, nel Kent, la città natale di Mick Jagger e Keith Richards, le statuette in bronzo che celebrano l'incontro del 1961 che diede vita alla band.

L'annuncio del nuovo album sulla testata locale

Ma perché in molti hanno associato la natura pubblicitaria dell'inserto a nuova musica dei Rolling Stones? L'annuncio dichiara che a settembre 2023 ci sarà l'apertura di un nuovo negozio, mentre nel sottotitolo appare: "Il nostro team amichevole ti promette soddisfazione. Quando dirai dammi un riparo, ripareremo le tue finestre rotte". Nel testo è possibile trovare qualche indizio sul 31° album della band, partendo dalla "i" di "Diamonds" che viene accompagnato dal logo della lingua e delle labbra della band, mentre Diamonds è anche un riferimento al tour del 60° anniversario dei Rolling Stones, iniziato lo scorso anno a Madrid. Ma non solo, perché nel testo della pubblicità appaiono tre titoli tra i più noti nella discografia della band: (I Can't Get No) Satisfaction, Gimme Shelter e Shattered.

I Rolling Stones tra passato e futuro

Nel frattempo, anche una ricerca web di Hackney Diamonds, come sottolinea il portale statunitense NME, sembra riportare a una registrazione in cui, nelle condizioni, può essere intravisto Universal Music Group, che gestisce il catalogo musicale dei Rolling Stones. L'arrivo di un nuovo album da parte dei Rolling Stones, sarà anche il primo lavoro della band dopo la scomparsa di Charlie Watts. Nel frattempo, lo scorso gennaio, la band era sbarcata su TikTok, con tre video in cui mostravano il movimento di Jagger sul palco, ma anche foto e video d'archivio. Il canale, che ormai conta 80 video e quasi mezzo milione di follower, potrebbe essere un valido strumento nella comunicazione e nella promozione del loro prossimo album.