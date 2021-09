I Pooh ricordano Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: “Una donna meravigliosa è andata in cielo” Paola Toeschi, attrice e moglie dell’ex Pooh Dodi Battaglia è morta il 6 settembre a seguito di una lunga malattia, come ha scritto lo stesso chitarrista in un post su Facebook con cui ha dato la notizia ai suoi fan. A esprimere il cordoglio per la scomparsa anche gli altri componenti dei Pooh: Facchinetti, Canzian e Fogli.

A cura di Redazione Music

Paola Toeschi, attrice e moglie dell'ex Pooh Dodi Battaglia è morta il 6 settembre a seguito di una lunga malattia, come ha scritto lo stesso chitarrista in un post su Facebook con cui ha dato la notizia ai suoi fan: "È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia" ha scritto Battaglia senza dare ulteriori informazioni. Oltre dieci anni fa alla donna era stato diagnosticato un tumore al cervello, il cui percorso di guarigione aveva raccontato in un libro in cui raccontava lo sconvolgimento che quella diagnosi aveva portato con sé, la paura di poter lasciare da sola la figlia nata da poco e poi il percorso di fede che l'aveva aiutata a confrontarsi con la malattia.

Dopo il post di Dodi Battaglia, a cui i fan avevano risposto con enorme calore, anche gli altri componenti dei Pooh hanno voluto esprimere pubblico cordoglio sui proprio canali social. Roby Facchinetti ha scritto di quanto siano addolorati lui e tutta la famiglia per la scomparsa della donna: "Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola.Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli", così come Red Canzian, che ha scritto: "CIAO PAOLA…Il nostro dolore è grande… davvero grande… e preghiamo affinché sia dolce il tuo viaggio… ti arrivi, Paola cara, il nostro abbraccio più sincero.Tutti stretti attorno a Sofia e Dodi in questo momento così brutto.Red, Bea, Chiara e Phil…".

Anche Riccardo Fogli ha voluto esprimere il proprio dolore, ricordando Paola Toeschi: "Oggi donna meravigliosa è andata in cielo. Sarà nelle mie preghiere. Riki". La scomparsa di Toeschi segue di poco meno di un anno un altro lutto che ha colpito la band. Lo scorso novembre, infatti, la band dovette affrontare la morte di Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh che era morto a causa di complicazioni dovute al Covid, lasciando tutti senza parole.