Nuovo album per i Pinguini Tattici Nucleari: “Abbiamo finito di registrare” I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo album, seguito di “Fuori dall’Hype” e dell’Ep “Ahia!”.

A cura di Redazione Music

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato di aver terminato la registrazione del loro prossimo album, anche se per adesso non è ancora noto quando sarà pubblicato. L'ultimo album della band bergamasca è del 2020, si era in piena pandemia e Zanotti e compagni fecero uscire "Ahia!", un Ep che seguiva non solo il successo di "Fuori dall'Hype", ma anche la partecipazione al festival di Sanremo, dove la loro Ringo Starr piacque molto, portandoli direttamente a giocarsi la vittoria e finendo terzi, ma forti di un risultato che li aveva proiettati sempre di più anche nelle orecchie del grande pubblico. E così, come sempre, zitti zitti, senza cedere troppo alle mode, alle provocazioni, al gossip, l PTN si sono ritagliati uno spazio enorme in una discografia sempre più ingolfata.

Di come la band abbia chiuso la registrazione del prossimo album lo ha spiegato proprio il cantante Riccardo Zanotti che ha postato su Instagram un post in cui parlava di questo e del suo compleanno: "Ieri è stata una giornata molto importante. Da una parte proprio ieri sera, dopo un anno di lavoro, abbiamo finito di registrare il nuovo disco, che non vediamo l’ora di pubblicare. Dall’altra ho compiuto 28 anni, e quindi sono ufficialmente fuori dai ‘pericolosi' 27". A quel punto il cantante a raccontato un piccolo aneddoto: "Penso sia quantomeno un traguardo interessante. Oggi sono andato in un ristorante delle mie zone a festeggiare. Agata, una bimba di tre anni di un tavolo vicino, ci ha tenuto a regalarmi questo disegno che aveva fatto di me. Uno dei regali più belli. Grazie a tutti quelli e quelle che mi hanno scritto per gli auguri, o anche solo a chi ci ha pensato. Ci vediamo presto".

La band è reduce da un tour italiano che ha contato oltre 250 mila spettatori complessivamente, a dimostrazione che la band è una di quelle che porta realmente i fan ad ascoltarli. Con "Giovani Wannabe" sono stati uno dei tormentoni dell'estate 2022, riuscendo, come sempre, a restare molto "Pinguini Tattici" senza cedere a qualcosa che fosse troppo plastificato o che dava l'impressione di essere costruito per fare il botto, dentro c'è sempre la scrittura di Zanotti e il mood della band. Una ricetta che hanno confermato – in versione ballad – in "Dentista Croazia", l'ultimo singolo in cui fanno un excursus della loro storia, mettendo fine, probabilmente a questa epoca, per cominciarne un'altra. Ma no, non si separano, come hanno confermato nonostante le strane voci che, chissà come, hanno cominciato a susseguirsi online. Non si separano, anzi, rilanciano.