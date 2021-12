I Nirvana chiedono l’archiviazione della causa del bambino di Nevermind: “Non è seria” I Nirvana hanno chiesto l’archiviazione della causa intentata dal bambino di “Nevermind”, Spencer Elden, sostenendo che la motivazione della richiesta “non è seria”. Il gruppo contesta al ragazzo anche il fatto di aver sfruttato per quasi trent’anni l’immagine.

A cura di Elisabetta Murina

I Nirvana hanno chiesto alla Corte degli Stati Uniti l'archiviazione della causa intentata dal bambino di "Nevermind", sostenendo che la motivazione "non è seria". Lo scorso agosto, Spencer Elden, apparso nudo sulla copertina dell'album a soli quattro mesi, aveva citato in giudizio il gruppo rock con l'accusa di pedopornografia e sfruttamento sessuale.

La richiesta dei Nirvana

I Nirvana, tramite il loro avvocato, hanno chiesto l'archiviazione della causa il prossimo 20 gennaio 2022. Il gruppo rock e i loro legali, come riporta il sito The Indipendent, ritiene che la richiesta "non è seria". A questo si aggiunge il fatto che il "bambino di Nevermind", prima di rivolgersi alla giustizia americana, ha sfruttato per quasi trent'anni la sua fotografia, traendone profitto e arrivando addirittura a tatuarsi l'immagine sul petto. In più, pare che Elden stesse addirittura vendendo su Ebay della copie autografate dell'album come tecnica per rimorchiare le donne.

Perchè Spencer Elden ha fatto causa ai Nirvana

L'immagine potenzialmente incriminata risale al 1991. È forse una delle copertine più famose dei Nirvana: un bambino nudo che nuota in una piscina inseguendo un dollaro. Quel bambino oggi ha trent'anni e si chiama Spencer Elden. E dopo il successo della fotografia e dell'album, ha deciso di chiedere al gruppo rock un risarcimento di 150 mila dollari per quella foto. Secondo quanto si apprende da TMZ, i tutori legali dell'allora bambino non avrebbero mai dato il consenso. Pare però che al tempo i Nirvana avessero garantito al padre di Spencer la massima protezione, oscurando il volto e i genitali. Peccato però che la censura è avvenuta solo tramite un adesivo incollato sulla parte frontale del Cd, facilmente removibile. Così, ad anni di distanza, Spencer Elden ha deciso di fare causa per pedopornografia e sfruttamento sessuale.