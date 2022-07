I Metallica duettano con Eddie Munson di Stranger Things su TikTok: “Questa è per te” “Master of Puppets” si è rilanciata in classifica grazie a Stranger Things, proprio come è avvenuto per Kate Bush. La band ringrazia e duetta su TikTok con Eddie Munson.

I brani più vecchi dei Metallica si sono rilanciati in classifica grazie a Stranger Things. Proprio così, non solo Kate Bush ha beneficiato dell'onda di stream dati da una scena chiave del vol.1 della quarta stagione perché nel vol.2, uscito pochi giorni fa su Netflix, è proprio "Master of Puppets" dei Metallica a fare la voce grossa grazie a una scena madre con Eddie Munson (interpretato da Joseph Quinn) a suonare il brano nel Sottosopra. La band ha apprezzato al punto da pubblicare un lungo post sul proprio sito ufficiale e un duetto su TikTok.

Proprio così: dopo il brano di Kate Bush, è stato "Master of Puppets" il brano più seguito e amato da questo vol.2 di Stranger Things. Il brano è salito al numero 1 della classifica rock di iTunes e al numero 23 della classifica generale di Spotify mentre negli Stati Uniti, in generale, è arrivata alla posizione numero 6. Il Vol.2 di Stranger Things è disponibile dal 30 giugno e in poco meno di una settimana gli stream di "Master of Puppets" sono passati da poco più di 250 mila a 1.43 milioni. Un successone tale che i Metallica hanno pensato di omaggiare con un bel duetto su TikTok.

I legami tra Stranger Things e i Metallica non finiscono qui perché il riff di Master of Puppets registrato per Stranger Things è stato eseguito da Tye Trujillo: proprio lui, il figlio di Rob Trujillo dei Metallica. Non c'è alcun dubbio che l'esplosione nuova di Master of Puppets sia stata dettata proprio dalla sequenza madre di Stranger Things, proprio come è avvenuto per Runner Up That Hill di Kate Bush. Questa è un'altra testimonianza chiave del fatto che Netflix sia ancora oggi il network più frequentato e il più adeguato a creare una sorta di sincronizzazione tra quello che si vede e quello che si ascolta. Il coinvolgimento emotivo è sempre molto forte. James Hetfield su TikTok si è divertito molto: "Ehi Eddie", ha detto, "questa è per te", citando la sua battuta nella serie tv.