I Maneskin vincono ancora, è loro il Best Rock agli Mtv Ema 2023: tutti i vincitori

A cura di Redazione Music

I Maneskin agli Mtv Vma 2023 (ph Jason Kempin/Getty Images for MTV)

I Maneskin hanno vinto due premi agli Mtv Ema 2023, la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi a Parigi e che a causa dello scoppio del conflitto tra Israele e Palestina è stata cancellata. Quest'anno la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan vince sia nella categoria Best Rock che nella Best Italian Act, aggiudicandosi due delle quattro categoria in cui erano candidate, record per la band italiana che era in nomination anche nelle categorie Best Group e best Live. Nel computo totale a fare da padrona è ancora una volta Taylor Swift che si è aggiudicata tre premi, come Best Artist, Best Live e Best Video con "Anti-Hero", due sono le vittorie per Jung Kook – uno dei BTS -, come Best K-Pop e Best Song in collaborazione con Latto per "Seven". Tra le vittorie ci sono anche quelle di Lana Del Rey come Best Alternative, Billie Eilish come Best Pop, Davide Guetta come Best Eletronic, Anitta come Best Latin e Peso Pluma come Best New, tra gli altri. Niente da fare per artiste come Olivia Rodrigo e SZA.

I Maneskin vincono come Best Rock

I Maneskin, quindi, tornano a conquistare un premio agli Mtv Ema, dopo quello per sempre per Best Rock nell'edizione 2021, diventando, quindi, habituée e confermandosi come gli artisti italiani più premiati e acclamati di questi ultimi anni. La band, quindi si è aggiudicata la categoria avendo la meglio su band che hanno scritto la Storia del rock mondiale come Metallica, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Arctic Monkeys e The Killers, mentre tra gli italiani hanno avuto la meglio su Annalisa, Elodie, Lazza e i The Kolors. La band italiana torna alla vittoria dopo che nell'edizione dello scorso anno, benché candidati in due categorie, non riuscirono a vincere nessun premio.

Gli Mtv Ema 2023 cancellati

Nelle scorse settimane, quando tutto era pronto per la live che avrebbe dovuto tenersi a Parigi, gli organizzatori hanno deciso di cancellare tutto. La motivazione era la rapida evoluzione degli eventi in Medio Oriente. Il comunicato, infatti, diceva: "Dati gli eventi mondiali in rapida evoluzione, abbiamo deciso di non procedere con gli MTV EMAs 2023 per un eccesso di cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da ogni angolo del mondo per realizzare lo show". La dichiarazione prosegue: "Gli MTV EMAs sono una celebrazione annuale della musica globale. Considerando gli eventi devastanti in corso in Israele e Gaza, questo non sembra essere il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l'ora di ospitare nuovamente gli MTV EMAs nel novembre del 2024".

