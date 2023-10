Mtv EMA’s a Parigi cancellati per i fatti di Gaza: “Non è il momento per festeggiare” Paramount Global ha cancellato gli MTV European Music Awards 2023 che si sarebbero dovuti tenere a Parigi il 5 novembre. La motivazione è legata al conflitto tra Hamas e Israele e l’intensificarsi delle tensioni di una minaccia terroristica su scala globale: “Non è il caso di fare celebrazioni”, scrivono nel comunicato.

Paramount Global ha cancellato gli MTV European Music Awards 2023 che si sarebbero dovuti tenere a Parigi il 5 novembre. La motivazione è legata al conflitto tra Hamas e Israele e l'intensificarsi delle tensioni di una minaccia terroristica su scala globale: "Non è il caso di fare celebrazioni", scrivono nel comunicato. Era stato appena annunciato l'intero cast dello show che avrebbe incluso Jung Kook dei BTS, Sabrina Carpenter, Reneé Rapp, Coi Leray, David Guetta, Rema, The Kid Laroi, PinkPanteress. Gli MTV EMAs erano previsti per la trasmissione su MTV in oltre 150 paesi in tutto il mondo.

Il comunicato

Nel comunicato ufficiale pubblicato da Paramount leggiamo: "Dati gli eventi mondiali in rapida evoluzione, abbiamo deciso di non procedere con gli MTV EMAs 2023 per un eccesso di cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da ogni angolo del mondo per realizzare lo show". La dichiarazione prosegue: "Gli MTV EMAs sono una celebrazione annuale della musica globale. Considerando gli eventi devastanti in corso in Israele e Gaza, questo non sembra essere il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l'ora di ospitare nuovamente gli MTV EMAs nel novembre del 2024."

L'allerta massima in Francia

Una decisione saggia quella da parte della Paramount perché, oltre al conflitto tra Israele e Hamas, la Francia si trova in allerta massima dopo l'assassinio di un insegnate di scuola superiore e diverse minacce di bomba dagli aeroporti del paese. Anche al Mipcom, il festival che rappresenta l'importante mercato televisivo e cinematografico internazionale annuale nella città di Cannes, sono stati potenziati tutti i protocolli di sicurezza. Non è un buon momento e per questo è apparso giusto cancellare il grande evento.