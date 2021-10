I Maneskin tutti nudi su Instagram, i fan “fuori di testa”: c’entra il video di Mammamia? I Måneskin sono pronti a lanciare il loro nuovo singolo “Mammamia”, brano attesissimo che sarà pubblicato dall’8 ottobre. Intanto, però, si mostrano tutti nudi su Instagram e, a giudicare dal testo del prossimo brano, c’entra sicuramente qualcosa: “Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Perché sono italiano”.

Gli scatti nudi sui social

Gli scatti nudi sui social hanno fatto impazzire i social network. Non è la prima volta, certo, ma questa volta, complice anche l'attesa per il nuovo singolo, la foto è schizzata subito in cima ai trending topic. L'unica didascalia che accompagna le foto, cita il testo: “Why so hot? Cuz i'm italianooooo". La temperatura si alza, i Maneskin continuano a lasciar parlare il mondo intero con ogni mezzo a disposizione: non solo la musica, ma anche il corpo. Successo scontato? Possiamo scommetterci.

Quando esce Mamma Mia

Il nuovo singolo è previsto il prossimo 8 ottobre, ma su TikTok è già diventato un tormentone. La band rock romana che ha pubblicato due video che vedono protagonisti tutti i membri, intenti a cantare una parte del nuovo singolo, il ritornello, che è già diventato virale sulla piattaforma, con oltre 77mila video in cui viene utilizzato come brano in sottofondo. Nel testo ci sono anche riferimenti a quello che è successo all'Eurovision Song Contest 2021: "Vuoi arrestarmi, ma ci stiamo solo divertendo . Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo, mi chiedono perché sono così caldo? Perché sono italiano". Un'altra parte del testo che è stata spoilerata già: "Vuoi toccare il mio corpo, non ti è permesso. Vuoi occuparti di me, ma sono un po' troppo. Darò fuoco a tutto il posto perché sono troppo caldo".