I Maneskin tornano in concerto in Italia nel giorno del compleanno di Victoria I Maneskin tonano a suonare in Italia con un concerto all’Arena di Verona dopo aver girato e conquistato gli Usa. Oggi è anche il compleanno della bassista Victoria.

A cura di Francesco Raiola

I Maneskin al Coachella (Theo Wargo/Getty Images for Coachella)

Victoria festeggerà i suoi 22 anni sul palco dell'Arena di Verona, luogo in cui i Maneskin torneranno in concerto in Italia, dopo un giro mondiale che li ha portati a suonare nei principali programmi americani, sui palchi di premi prestigiosi e in apertura ai Rolling Stone, tra le altre cose. E tornano in Italia a prendersi l'abbraccio di un pubblico che non gli ha fatto mai mancare il calore, fin dai primi momenti della loro partecipazione a X Factor, fino alla vittoria del festival di Sanremo e a quello, successivo dell'Eurovision Song Contest.

Biglietti esauriti per il concerto a Verona

Nemo profeta in patria, però, è un detto che per loro non vale per loro, perché i Maneskin sono riusciti ad allargare il successo italiano prima all'Europa e poi anche negli Usa dove ormai sono una realtà amata e consolidata, con tanto di concerto al Coachella – al grido di Fuck Putin -a fare da ciliegina sulla torta. Ma se le sorprese per il futuro non sono finite – sarà un'estate e un 2022 pieno per la band e un 2023 di tour mondiale – resta che quello di Verona sarà un ritorno importante per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che potranno contare sull'abbraccio dei loro fan che da tempo, ormai hanno mandato il concerto sold out.

La scaletta del concerto dei Maneskin

Non sarà possibile, quindi, acquistare il biglietto, ma in compenso i fan che stasera saranno all'Arena potranno vedere la band esibirsi, in carne e ossa, con uno show intero, un set che va oltre quello dei 45 minuti del Coachella, potranno godere anche di canzoni diverse dalle hit e dalle cover che la band ama portare live, ripercorrendo, senza dubbio quella che è la loro carriera. Non c'è ancora alcuna notizia sulla scaletta che i Maneskin suoneranno per questo ritorno, ma sicuramente ci saranno hit come "Beggin'", "I wanna be your slave", "Coraline", "Mamma mia", "Torna a casa" e "Morirò da re", tra le altre, con qualche cover, se manterranno la linea che hanno seguito in questi ultimi anni. Di sicuro potranno puntare anche sulle canzoni in italiano. La band suonerà, poi, in Italia, giovedì 23 giugno 2022 allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma per un concerto evento già sold out.

Il compleanno di Victoria e la fan action

Victoria dei Maneskin (Rich Fury/Getty Images)

Una serata doppiamente speciale per Victoria e la band che festeggerà dal vivo i 22 anni della bassista, che proprio oggi compie gli anni. "Per il tuo compleanno abbiamo invitato qualche amico all'Arena" si legge sui social di Vivo Concerti, che organizza la data veronese, ma sono tanti i fan che si stanno riversando sui social per festeggiare il compleanno della musicista, diventata sempre più iconica in questi mesi. I fan della band, inoltre, stanno organizzando da mesi una fan action, raccogliendo fondi per sorprendere la band.