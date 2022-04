I Maneskin festeggiano il sold out al Circo Massimo: a Roma saranno oltre 70 mila Saranno 70 mila persone quelle che assisteranno al concerto dei Maneskin al Circo Massimo: sold out a Roma per la band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

A cura di Redazione Music

I Maneskin all’iHeart Radio Festival (Kevin Winter/Getty Images per iHeartRadio)

Concerti americani con posti aumentati perché la richiesta dei biglietti è maggiore rispetto alle alternative e adesso anche il Circo Massimo sold out a tre mesi dall'evento. I Maneskin continuano a raccogliere quello che hanno seminato in questi anni e in pochissimo tempo sono passati dai club da poche centinaia di persone (a onor del vero tutti sold out) a luoghi da migliaia e decine di migliaia di persone in tutto il mondo. Quello del Circo Massimo è rappresentativo perché non è un concerto evento a sé, ma parte di una serie di concerti che la band terrà in Italia, Europa e Stati Uniti. Insomma, non l'evento che porta con sé tutti, ma una data all0interno di un contesto più ampio che ben fa capire quanto la band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

La band ha venduto oltre 70 mila biglietti per questo concerto che li avvicinerà per numero ad altri importanti artisti internazionali che hanno fatto del Circo Massimo uno dei luoghi più suggestivi per la musica mondiale. "Il nostro live al Circo Massimo è SOLD OUT. Più di 70mila persone per un concerto che sarà assolutamente indimenticabile. Ci vediamo il 9 Luglio" ha scritto la band su Twitter preparandosi a quello che sarà uno dei concerti con maggior pubblico, almeno se non si contano i festival a cui parteciperanno la prossima estate. la band italiana, infatti, sarà protagonista a eventi importanti come il Coachella, ma anche Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza e Rock in Rio, tra gli altri.

La band – che qualche settimana fa è stata premiata agli iHeart Music Awards 2022 come "Best New Alternative Artist", infatti, sarà in tour in Italia a fine aprile, il 28, quando terranno una prima data all'Arena di Verona, prima di tornare live il 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. In tutto il loro Loud Kids Tour prevede 53 concerti, oltre alle 23 date estive facendo tappa nei principali club e palasport del Nord America e Europa.