I Maneskin annunciano il sold out a Milano e raddoppiano sia San Siro che Olimpico I Maneskin raddoppiano i concerti negli stadi dopo aver annunciato il sold out della prima data al San Siro di Milano.

A cura di Redazione Music

Damiano David dei Maneskin (Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)

I Maneskin hanno annunciato il sold out della data del San Siro di Milano e annunciano il raddoppio sia di questa data che di quella dell'Olimpico di Roma. A pochi giorni dalla loro prima nomination ai Grammy Awards e a pochi dalla serata degli American Music Awards, dove sono pluricandidati, i Maneskin si godono, oltre all'esibizione da Jimmy Kimmel, consolidando la presenza televisiva americana, e l'intervista con Zane Lowe, anche il sold out del loro primo stadio. Non ci sono più biglietti, infatti, per andare a vedere il concerto milanese del prossimo 24 luglio 2023, ma la band ha subito deciso di raddoppiare quell'appuntamento e anche quello romano del 20 luglio.

I Maneskin, quindi, suoneranno nuovamente allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 21 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano martedì 25 luglio 2023, con i biglietti per le nuove date che saranno disponibili online da sabato 19 novembre alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 24 novembre alle ore 11. La band è impegnata in questo momento nel tour americano che continuerà fino a metà dicembre, prima del ritorno in Europa e nei palazzetti italiani. Palazzetti che sono, ormai, da tempo completamente sold out, motivo che ha portato la band, dopo il concerto evento del Circo Massimo del 2022, a tentare i quattro stadi per il 2023.

All'appuntamento arriveranno con tantissima strada alle spalle, appunto, ma anche con una nomination alla 65ma edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023 prossimo. La band spera di potersi aggiudicare la categoria Best New Artist concorrendo contro artisti come Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. la band, inoltre, ha anche una canzone, "If I Can Dream", inserita nella colonna sonora del film Elvis, candidata a sua volta nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Il prossimo gennaio, poi, la band pubblicherà il nuovo album "Rush!", anticipato da "Kool Kids" e da "The Loneliest".