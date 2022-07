I Maneskin al Circo Massimo: ancora “F**k Putin”, poi la nuova canzone. I video dei fan su Tik Tok Ieri sabato 9 luglio è andato in scena il concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma: la band ha raccolto ai piedi del palco 70 mila persone che ha urlato insieme a Damiano David ancora “F**k Putin”, poi ha regalato un’anteprima del nuovo singolo “ancora una demo, senza titolo”.

A cura di Gaia Martino

I Maneskin sabato 9 luglio hanno conquistato Roma, al Circo Massimo ieri sera erano in 70 mila a saltare e cantare a squarciagola le canzoni della band e tra questi anche tanti Vip come Angelina Jolie, Gabriele Muccino, Anna Foglietta. Dopo aver girato il mondo è nella Città Eterna, dove sono piantate le loro origini, che Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si sono emozionati in due ore di show esibendosi sulle note dei loro brani energici e di successo. Zitti e buoni, Mammamia, I wanna be your slave, e ancora Marlena, Coraline, poi è arrivato lo spoiler del loro prossimo brano: "Solo una demo, non è finito, è ancora senza titolo". Al momento di Chosen Damiano David ha ricordato di quando quel pezzo, prima di X Factor, lo cantavano sulla strada di Via del Corso: "Come sapete abbiamo cominciato suonando per le strade di questa città, non molto lontano da qui. E quando ci esibivamo sui marciapiedi questo pezzo già lo facevamo”. E ancora l'urlo liberatorio, il nuovo "no" alla guerra dopo quello lanciato al Coachella, infine il gesto estremo di distruggere la batteria di Ethan.

Il grido dei Maneskin contro la guerra in Ucraina

Come già accaduto sul palco del Coachella Festival Damiano David non ha badato alle critiche già ricevute e si è ripetuto nel grido liberatorio contro la guerra in Ucraina. Prima di intonare il brano Gasoline, il frontman dei Maneskin ha urlato ancora "F**k Putin",

Ed anche se a qualcuno dà fastidio, continuiamo ad urlarlo. F**o Putin, fa**lo la guerra, ogni guerra è sbagliata. Fa**lo i dittatori. E a chi non è d'accordo: Fuck.

Damiano David al Circo Massimo

Lo spoiler del nuovo brano

"Non sapete ancora cos'è, volete sentire un rutto di Thomas?" ha scherzato Damiano David sul palco del Circo Massimo prima di regalare ai presenti una sorpresa riguardo il prossimo brano dei Maneskin. "Torniamo seri" ha continuato prima spiegare:

"Abbiamo deciso di farvi sentire per la prima volta un pezzo che non ha un titolo, non è completo, è una demo. Però ci piace"

Tra le urla e gli applausi del pubblico, il frontman della band ha intonato il nuovo singolo ancora in preparazione accompagnato dalla chitarra di Thomas Raggi.

I Maneskin contro Ethan: gli distruggono la batteria sul palco

Tra l'ovazione generale dei fan Damiano David, Victoria de Angelis e Thomas Raggi si sono scatenati a distruggere la batteria del loro compagno di squadra Ethan Torchio, mentre quest'ultimo continuava a suonare. Una fan ha ripreso la scena tra le urla e le risate della folla esaltata nell'assistere al gesto estremo sul palco del Circo Massimo.

Da Angelina Jolie a Muccino, i presenti al concerto dei Maneskin

Tra i 70 mila presenti al Circo Massimo anche Vip non solo italiani: al concerto dei Maneskin ha preso parte anche la star di Hollywood Angelina Jolie con la figlia Shiloh. Presenti al mega evento anche i famosi attori – fa sapere Rai News – Edoardo Leo, Riccardo Scamarcio, Gabriele Muccino e Anna Ferzetti. Attraverso le sue Instagram story una delle star del cinema italiano Anna Foglietta ha documentato la sua partecipazione al concerto cantando a squarciagola le canzoni della band.