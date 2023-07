I Kolors sono platino con Italodisco e Stash specifica: “Dico Festivalbar con la cassa dritta” I The Kolors conquistano il disco di Platino per Italodisco, e Stash chiarisce: “Dico Festivalbar, non festino al bar”

A cura di Redazione Music

L'estate porta con sé oltre a un gran caldo anche molta voglia di leggerezza, soprattutto nella musica, sia quella suonata che le chiacchiere che ci girano attorno. Questo vale anche per quello che si è imposto, col tempo, come uno dei tormentoni dell'estate 2023, ovvero quella Italodisco, che ha riportato i The Kolors – freschi di contratto nuovo con la Warner – in testa alle classifiche italiane, sia quelle FIMi che quelle dell'Airplay, ovvero delle canzoni più amate dalle radio italiane. C'è da dire che Stash e i suoi collaboratori sanno come trovare la chiave per un ottimo tormentone, visto che non è la prima volta, e questa canzone conferma il trend.

È Festivalbar e non Festino al bar

A proposito di leggerezza, in una canzone che cita i Righeira e Moroder, giusto per dare ulteriori informazioni su quelli che sono state le influenze – come se non bastasse il titolo esplicito – nelle scorse settimane si era scatenato un piccolo trend che aveva a che fare con un verso specifico della canzone. Nel ritornello, infatti, c'è un verso che è stato abbastanza discusso tra i fan della band campana, ovvero quando Stash canta "Questa non è Ibiza, Festivalbar con la cassa dritta". Il problema è che per molti e per molto tempo, il verso non diceva Festivalbar, quanto "Festino al bar" e anche se i guarda sui principali siti di testi (come Genius) la versione è "Festino al bar".

Italodisco certificata platino

Stash lo aveva già spiegato in una storia qualche giorno fa, quando aveva postato la sua voce isolata in cui si sente chiaramente il riferimento alla storica manifestazione ideata da Vittorio Salvetti, che avrebbe segnato l'immaginario musicale italiano degli anni 90. Per sicurezza, però, Stash ha deciso di chiarirlo anche nella bio ufficiale su Instagram in cui si legge: "Dico: Festivalbar con la cassa dritta", mettendo fine alla diatriba, forse. Intanto la canzone è stata anche certificata Disco di platino, risultato che il cantante ha commentato così: "Non riesco a contenere la gioia (e ammetto, neanche qualche lacrima) perché ricevere questa notizia nella settimana in cui ITALODISCO è prima nella classifica FIMI è uno dei traguardi più assurdi e inaspettati del nostro percorso. Che momento!!!".