I Foo Fighters cancellano il tour dopo la morte di Taylor Hawkins: “Dobbiamo elaborare il lutto” I Foo Fighters cancellano il tour dopo la morte del loro batterista Taylor Hawkins dello scorso venerdì 25 marzo. Il comunicato.

A cura di Gaia Martino

Dopo la tragica morte di Taylor Hawkins, i Foo Fighters hanno cancellato le prossime date del tour. La band è distrutta dalla tragica e prematura perdita del batterista, trovato morto in un hotel di Bogotà, città nella quale si trovava con il gruppo in vista del concerto al Festival Estero Picnic, tappa del loro tour in America Latina che, dopo il tragico evento, non proseguirà. Il batterista aveva assunto un cocktail di sostanze stupefacenti un'ora prima di esibirsi, tra marijuana, antidepressivi, benzodiazepine e oppiacei, e il suo cuore, secondo quanto appreso dall'autopsia, pesava il doppio del normale. Un collasso cardiovascolare seguito da un mix di droghe sarebbero le cause della morte. Ora resta un silenzio assordante in casa Foo Fighters: la band ha deciso di annullare le prossime date del tour per elaborare il lutto, l'annuncio è arrivato tramite un comunicato pubblicato su Twitter.

Il comunicato dei Foo Fighters dopo la morte di Taylor Hawkins

Con un comunicato pubblicato su Twitter, il gruppo musicale rock statunitense ha fatto sapere che le prossime date del tour non ci saranno. Si trovavano in America Latina quando è morto il loro batterista, a Bogotà, e per questo motivo non proseguiranno con i loro concerti. Con grande tristezza i Foo Fighters hanno dato l'annuncio ai fan, spiegando che ora prenderanno del tempo per elaborare la tragica scomparsa del loro amico e collega Taylor Hawkins.