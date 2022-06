I Depeche Mode rendono note le cause della morte di Andy Fletcher I Depeche Mode hanno reso note le cause della morte improvvisa di Andy Fletcher, fondatore del gruppo, scomparso lo scorso 26 maggio. Il tastierista si è spento a causa di una dissezione aortica, come si legge in un lungo post su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di un mese dalla morte improvvisa di Andy Fletcher, chitarrista dei Depeche Mode, gli altri componenti del gruppo, Dave Gahan e Martin Gore, hanno reso note le cause della sua scomparsa all'età di 60 anni. La famiglia ha ricevuto i risultati dell'autopsia nelle scorse settimane, ma ha permesso che fossero comunicati ai fan solo in queste ultime ore.

Le cause della scomparsa di Andy Fletcher

In un lungo post pubblicato su Instagram, i membri dei Depeche Mode hanno ricordato il fondatore del gruppo, parlando di tutto ciò che è accaduto in queste ultime settimane, e rendendo note le cause di una morte improvvisa ma avvenuta naturalmente. Si legge, infatti, sul profilo ufficiale della band: "Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto i risultati dei medici legali, che la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi ora. Andy ha subito una dissezione aortica mentre era a casa il 26 maggio. Quindi, anche se era molto, troppo presto, è deceduto in modo naturale e senza sofferenze prolungate". Si tratta di un evento che colpisce in media gli uomini tra i 60 e i 70 anni e che consiste in una lacerazione dell'arteria, a seguito della quale l'afflusso del sangue fuori dai condotti arteriosi può essere fatale.

Il ricordo di Andy Fletcher

A seguire Martin Gore e Dave Gahan hanno voluto ringraziare i fan della band per l'affetto dimostrato in queste settimane, dopo l'annuncio della terribile notizia: "Sono state settimane a dir poco strane, tristi e disorientanti per noi qui. Ma abbiamo visto e sentito tutto il vostro amore e il vostro sostegno, e sappiamo che anche la famiglia di Andy lo ha sentito" si legge su Instagram. I due, inoltre, rivelano di aver organizzato un evento a Londra per ricordare il loro amico, nonché fondatore del gruppo, insieme ad amici e familiari con i quali hanno potuto rivivere i momenti più belli e significativi vissuti in questi anni dedicati completamente alla musica.