È morto Andy Fletcher, tastierista dei Depeche Mode

A cura di Giulia Turco

È morto Andrew Fletcher detto Fletch, tastierista e manager britannico membro dei Depeche Mode. Lo ha annunciato la band tramite una nota ufficiale diffusa dal loro profilo Twitter. Al momento non sono state chiarire le cause della morte improvvisa del musicista, morto all'improvviso all'età di 60 anni.

Il messaggio della band in ricordo di Andy Fletcher

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'improvvisa scomparsa dell'artista britannico, amato membro dei Depeche Mode. Lo comunicano Martin Gore e Dave Gahan tramite un messaggio pieno di dolore pubblicato sui profili social della band, esprimendo parole d'affetto per il tastierista ed esprimendo tutta la loro vicinanza alla famiglia:

Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy "Fletch" Fletcher. Fletch aveva un vero cuore d'oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di sentirli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile.

La prematura scomparsa di Andy Fletcher

Conosciuto e amato per la sua risaputa empatia con il pubblico, Fletch era uno dei membri fissi del leggendario gruppo britannico al quale si è unito nei primi anni ottanta, che negli anni aveva intrapreso anche un'entusiasmante carriera da solista, anche come dj. Nel 202o la band era stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Morto prematuramente all'età di 60 anni, Fletcher lascia una famiglia alla quale era sempre stato molto unito: la moglie Grainne Mullan e i due figli, Meghan e Joe. Al momento non sono ancora state rese note le cause della morte e la famiglia sta mantenendo la privacy in questo momento di dolore.