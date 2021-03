I gemelli Luca e Matteo Dellai sono tra gli 8 concorrenti delle Nuove Proposte della 71esima edizione del Festival di Sanremo e questa sera si esibiranno sul palco dell'Ariston con il brano "Io sono Luca". I Dellai arrivano a Sanremo 2021 dopo aver vinto Area Sanremo. La canzone parla di paure e di sfide: "Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, ci siamo sentiti sbagliati e non adatti". Ecco il testo della canzone Io sono Luca dei Dellai, in gara a Sanremo 2021.

Il testo di Io sono Luca

Così viene giù il cielo

E qualcuno continua a parlare

A dire che la guerra è brutta

E che è difficile ricostruire

Ho visto castelli di carte

Cadere senza fare rumore

Sapessi quante bombe li han centrati

Prima di farli cadere

Luca ha una scusa buona per ogni suo sbaglio

Tipo che è costantemente in ritardo

Pare Schumacher che vola al traguardo

Una testa a metà e una fissa col calcio

E si vergogna tra gli altri a parlare

Da quando suo padre non torna a Natale

Ha paura di uscire, i treni affollati

Di amare una donna, restare incollati

Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegna pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare

Luca nasconde castelli di carte

Ali di cartone per poter volare

Luca che a forza di cadere

Ha imparato a planare

Luca ha una testa vuota ma c'è tanto dentro

La vita gli ha insegnato tutto ciò che sa

E spesso in mezzo a tutti si sente diverso

Si nasconde dietro le spalle strette che ha

Mentre l'oroscopo ripete che ha Saturno contro

Si sente fuori posto all'università

Collezionando vinili di Dalla e Battisti

Schiaffi di sogno, una testa a metà

Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegna pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare

Luca nasconde castelli di carte

Ali di cartone per poter volare

Luca che a forza di cadere

Ha imparato a planare

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh(Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegni pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare)

Però Luca in fondo con gli amici sta bene

Lui si vergogna quando deve parlare

Ha una chitarra ma non sa suonare

Disegna pregi sopra il costume

Che gli hanno fatto indossare

Luca nasconde castelli di carte

Ali di cartone per poter volare

Luca che a forza di cadere

Ha imparato anche ad amare

Grande Matti, il pezzo è una bomba

Eh, no guarda io, io sono Luca