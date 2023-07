I Coldplay aggiungono una nuova data all’Olimpico di Roma nel 2024: i biglietti sono già in vendita I Coldplay hanno aggiunto una nuova data ai due concerti annunciati allo stadio Olimpico di Roma. La band si esibirà il 12, 13 e 15 luglio 2024.

A cura di Redazione Music

Coldplay, foto di LaPresse

I Coldplay hanno annunciato una terza data a Roma. La band capitanata da Chris Martin, quindi suonerà nella Capitale anche il 15 luglio, aggiungendo una data a quelle già previste del 12 e 13, quando la band britannica salirà sul palco dell'Olimpico. Ad annunciarlo è direttamente la band che su Instagram scrive che visto il gran numero di richieste ricevute ha deciso di aggiungere una data: "Vista la fenomenale richiesta di biglietti in pre sale, abbiamo deciso di aggiungere una terza data a Roma per il 15 luglio 2024". Sempre nello stesso messaggio la band ha anche annunciato che i biglietti sono in pre sale da subito, mentre la vendita generale apre il 28 luglio 2023 alle 10.00.

La band torna in Italia un anno dopo i concerti che hanno tenuto lo scorso giugno allo stadio Maradona di Napoli e allo stadio San Siro di Milano, aggiungendo Roma, dove non tornava dal 2023. Il 20 luglio scorso, dopo una campagna virale per le strade della Capitale e con un annuncio che era nascosto in un video lanciato durante uno dei concerti del Music Of The Spheres World Tour, la band ha annunciato i due nuovi appuntamenti il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma, tornando nel nostro Paese per la tera serie del tour, a cui si sono aggiunte proprio altre date europee che la band terrà a giugno, luglio e agosto 2024, toccando anche Paesi come Grecia, Romania e Finlandia.

Lo scorso giugno i Coldplay sono stati protagonisti di una doppia data allo stadio Maradona di Napoli e quattro concerti allo stadio San Siro di Milano, tutte sold out, ovviamente. Centinaia di migliaia di persone hanno potuto assistere ai concerti della band, che ha voluto rendere omaggio alle due città che li hanno ospitati. Oltre ai ringraziamenti e ad alcuni momenti parlati in italiano da Chris Martin, il cantante si è anche esibito in una versione in napoletana di Napule è di Pino Daniele e de O mia bela Madunina, a cui si sono aggiunti i duetti con Zucchero in "Diamante" e con Elisa in "Eppure sentire (un senso di te)". In attesa di capire se e in che modo renderà omaggio alla Capitale.