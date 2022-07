I BTS firmano un accordo con la Disney: concerto e docuserie gli show di cui saranno protagonisti La Hybe, etichetta dei BTS ha firmato un accordo esclusivo con Disney per una serie di programmi che vedranno tra i protagonisti anche la band coreana.

A cura di Redazione Music

BTS (Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy)

I BTS si saranno anche presi una pausa per permettere a ogni singolo membro di sviluppare anche, lateralmente, la propria carriera solista (con ottimi risultati, come ha dimostrato subito J-Hope) ma la Hybe, etichetta che li ha nel roster continua a lavorarli come band e stando a quanto ha scritto Variety ha firmato un accordo importante con Disney che in un prossimo futuro, quindi, trasmetterà sulle proprie piattaforme streaming almeno due spettacoli che hanno come protagonisti il fenomeno k-pop mondiale: "Questo sarà l'inizio di una collaborazione a lungo termine in cui presentiamo al pubblico di tutto il mondo un'ampia gamma di contenuti Hybe per i fan che amano la nostra musica e i nostri artisti" ha affermato Park Ji-won, CEO di Hybe.

L'idea è quella di andare oltre i contenuti dei BTS ma muoversi "per mostrare l'eccellenza creativa dell'industria della musica e dell'intrattenimento della Corea del Sud", secondo anche una politica culturale che sulla base del successo del K-Pop sta portando proprio la Corea a muoversi in questa direzione, cercando quanto più di sfruttare quella scia per ampliare l'offerta coreana sul mercato internazionale. In totale, per adesso, l'accordo tra Disney e Hybe prevede l'uscita di cinque titoli di cui solo tre sono stati resi noti, almeno per il momento, con due, appunto che vedranno protagonisti proprio la band composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

I titoli resi noti prevedono "BTS: Permission to Dance On Stage – LA", ovvero un film concerto in 4k che riprende la band sul palco del Sofi Stadium di Los Angeles del novembre 2021 dove si esibì per la prima volta dopo la pandemia davanti a un pubblico, presentando anche i successi "Butter" e "Permission to dance". Il secondo titolo è "In the Soop: Friendcation", ovvero un programma di viaggio che ha tra i protagonisti V dei BTS, Park Seo-jun protagonista del drama "Itaewon Class", la star di "Parasite" Choi Woo-shik Choi, Park Hyung-sik e Peakboy, mentre il terzo titolo sarà la docuserie "BTS Monuments: Beyond the Star" che ritrae l'ascesa della band approfondendo la quotidianità con momenti inediti.