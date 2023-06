“Ho sognato che ero bionda, era un disastro”: Levante torna mora per la Canzone d’estate Levante ritorna mora nel video dell’annuncio di Canzone d’estate, il suo nuovo singolo in uscita il prossimo 23 giugno. All’interno anche i cameo di Fiorello e Amadeus.

A cura di Vincenzo Nasto

Levante, foto di Account Instagram @levanteofficial

Aveva aperto il suo 2023 con la presentazione al Festival di Sanremo 2023 con Vivo, anticipando l'uscita del suo quinto album ufficiale Opera Futura, a quattro anni dal successo di Magmamemoria. Solo pochi mesi prima, a fine settembre 2022, in un suo post di Instagram aveva mostrato il cambiamento: rivoluzionando il look dei suoi capelli da mora a un biondo che va nell'arancione, aveva ricevuto alcune critiche sui social. Critiche che hanno avuto una cassa di risonanza maggiore durante il periodo sanremese e che sono state utilizzate dalla stessa cantante, adesso, in maniera ironica per costruire una narrazione nella promozione del suo prossimo singolo, in uscita il prossimo 23 giugno.

Il video con Amadeus, Fiorello e Colapesce Dimartino

Si tratta infatti di Canzone d'estate, un brano che cercherà di rientrare nella traiettoria della musica estiva, senza però perdere il tocco personale di Levante. Per la promozione del nuovo singolo, proprio Levante ha voluto giocare sulle critiche ricevute sul suo nuovo look, anticipando la canzone con un video trailer ricco di personaggi dello spettacolo. All'inizio del video, in piena notte, esattamente alle 4 e 21, l'incubo di Levante comincia a formarsi, con più di 20 star della musica e del web pronti a ricordarle quanto la preferivano mora, o quanto avesse sbagliato a cambiare colore dei capelli. In ordine d'apparizione: Pilar Fogliati, Re Alfred il Biondo, Paola e Chiara Iezzi, Lora di Andersen, Phabio Gueli, Capitan Alfredo Senzabarba, Milù, Valerio Lundini, Colapesce e Dimartino, Mansour "Hurricane" Gueye Jr., Linus, Vocinverso, Amadeus, Don Bruno Sirianni, La Stampante del Popolo, Fiorello, Sonnie Unicorn hair, I novelli sposi e Anna La Maga del capello".

L'annuncio del nuovo singolo Canzone d'estate

Tra il "Proprio al mio Sanremo dovevi venire bionda" di Amadeus e il "Non ti si proprio guardare, madre mia" di Fiorello in dialetto siculo, Claudia Lagona, il vero nome di Levante, alla fine del video si sveglia di soprassalto. Mentre all'inizio del video appare ancora con i capelli tinti di biondo, il risveglio della cantante avviene con un cambio di look immediato. Levante è ritornata mora e alla domanda della voce fuori campo sul motivo del risveglio agitato, risponde: "Ho fatto un incubo, ho sognato che ero bionda, era un disastro". La fine del video annuncia il ritorno musicale della cantante dopo l'avventura di Opera Futura, ma soprattutto la data d'uscita del nuovo singolo dal titolo Canzone d'estate.