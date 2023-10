Highsnob via la musica dalle piattaforme: “Non ho più le forze per lottare, la situazione è insostenibile” Con un post su Instagram Highsnob ha annunciato che la sua musica non sarà più presente sugli store digitali, definendo la situazione in cui si trova “insostenibile”.

A cura di Redazione Music

Con un messaggio su Instagram Highsnob annuncia che la sua musica non sarà più ascoltabile. Il rapper, che nel 2021 era stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo assieme a HU ha scritto di non avere più la forza per continuare. Il cantante parla di "troppe cause/cose" che "hanno reso la situazione insostenibile" e parla di una battaglia legale sui diritti persa, al punto tale che nelle prossime settimane la sua musica non sarà più disponibile sulle piattaforme streaming. "Mi dispiace, amici cari e non, ma la musica di Mike è finita. Ormai è passato troppo tempo e troppe cause/cose hanno reso la situazione insostenibile a tal punto che ho dovuto con molta sofferenza prendere una decisione".

Highsnob, che ha al suo attivo alcuni Ep e gli album "Bipopular" e "Yang", ha continuato: "So di non lasciare un bel messaggio, ma non ho più le forze per lottare, e so che presto vi dimenticherete definitivamente di me. Ho perso una lunga battaglia legale per i diritti della mia musica e a partire da oggi, nel giro di poco più di un mese la mia musica verrà ritirata da tutti gli stores digitali e difatto l'Highsnob di ‘Harley Quinn', ‘La miglior vendetta', ‘Abbi cura di te‘, ecc. non esisterà più. Salvatevi la musica se vi va, scaricatela da tutti i portali in cui si trova in questo momento, spero di mancarvi almeno un po' in realtà, almeno quanto voi mancherete a me. Questo ha deciso l'universo per me e ne prendo atto. Voi non smettete di sognare come sto facendo io oggi perché c'è sempre una spiegazione per tutto. La mia ancora non la sapete, e forse, nemmeno io. Un bacio. Mike".

L'ultimo singolo del rapper, in effetti, era proprio "Abbi cura di te", la canzone portata al Festival di Sanremo che si classificò al ventesimo posto, regalando, però, una bella vetrina per il rapper, che negli anni non ha mai nascosto i problemi di depressione e dipendenze anche se nel suo ultimo album aveva cercato proprio di tirare fuori la parte meno rabbiosa. Intervistato da Fanpage.it aveva spiegato: "In questo momento non voglio esprimere rabbia ma compiere un percorso più interiore, cercare di mettere in risalto altre emozioni rispetto a quelle che mi fanno creare brani come ‘Wannabe'". Tra i commenti sono molti i fan che esprimono solidarietà e lo invitano a ripensarci, pochi quelli che, invece, si chiedono se sia una trovata per lanciare un altro album.

Poco dopo l'annuncio della sua partecipazione al Festival, il rapper postò una foto da un ospedale, sottolineando le precarie condizioni di salute: "Avrei dovuto mettere una foto ufficiale, qualcosa che parlasse della mia partecipazione a Sanremo, ma la verità è che è stato un anno davvero difficile tra ospedali, ricoveri, corse in piena notte al pronto soccorso senza saperne il motivo. Questa è l’ultima mia foto che ho nella galleria, è di un paio di giorni fa. Una foto che racchiude mesi di fatica e sofferenza ma soprattutto un enorme messaggio d’amore: amore per me stesso (…). Vi abbraccio da lontano, mentre mi rimetto in forze, con la speranza che in futuro si riesca a parlare con più libertà di argomenti come ansia, disturbi alimentari, azzardopatia e dipendenze, perchè solo con la conoscenza e l’emancipazione potremo essere tutti un po più al sicuro da certi mostri. Si partecipo a Sanremo quest’anno, e sinceramente non vedo l’ora".