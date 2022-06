Harry Styles interrompe il concerto per cercare la sua prima insegnante tra il pubblico Sorpresa al concerto di Harry Styles, il cantante lo ha interrotto per salutare la sua prima insegnante.

A cura di Francesco Raiola

Carrambata per Harry Styles. Il cantante, infatti, era davanti a 26 mila persone impazzite per lui quando ha deciso di interrompere il suo concerto allo stadio Emirates Old Trafford di Manchester per cercare tra il pubblico la sua prima insegnante. È stato un momento emozionante che i cellulari dei fan presenti (in particolare quello di @goodiesbyjenny, ripreso, poi dalla CBS) al concerto hanno ripreso per intero fino a quando, riconoscendola in lontananza, dopo aver chiesto al pubblico di aiutarlo si è inginocchiato per dimostrarle l'importanza che aveva avuto nella sua vita.

Nel video si vede Harry Styles sul palco davanti alle migliaia di spettatori che ferma la sua esibizione rivolgendosi direttamente ai fan: "Mi farebbe piacere provare a trovare una persona che è tra il pubblico – ha detto tra le urla del pubblico che non aveva idea di chi potesse essere questa persona -. Quindi faremo molto silenzio, e vediamo se riuscirò a individuare questa persona, sempre che non vi dispiaccia darmi una mano". Una richiesta particolare a cui il pubblico si è prestato volentieri come si vede nelle immagini postate originariamente su TikTok.

"La mia prima insegnante di scuola è qui stasera – ha continuato il cantante, che da poco ha pubblicato l'album "Harry's House" -, Si chiama Mrs. Vernon e credo che sia tra la folla. Proveremo a trovarla. Sempre se la signora Vernon è qui. È qui?" ha gridato nel silenzio della folla e dopo pochissimi secondi in cui si è guardato attorno è riuscito a individuarla, a quel punto si è diretto in direzione del settore dove era seduta la sua insegnante urlando: "Mrs Vernon!" prima di inginocchiarsi. "Come sta? Ho sentito che sta andando in pensione. Vorrei solo ringraziarla per tutto quello che ha fatto in quegli anni formativi. Grazie molte. Significa molto per me che lei sia qui stasera".