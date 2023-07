Harry Styles ha regalato all’Italia un inedito di 10 minuti prima di chiudere il tour a Campovolo Harry Styles ha suonato una canzone strumentale inedita di 10 minuti alla fine dell’ultimo concerto del Love on tour tenuto a Campovolo.

A cura di Redazione Music

Harry Styles in concerto (LaPresse)

Durante il concerto di Harry Styles a Campovolo, Reggio Emilia, che ha chiuso il suo Love on Tour, la popstar britannica ha voluto regalare ai fan un lungo inedito strumentale. Un fuoriprogramma con cui il cantante si è congedato dal suo pubblico dopo due anni in cui ha suonato in lungo e in largo per tutto il mondo, con quello che è diventato uno dei 10 tour col maggiore incasso di tutti i tempi. Alla fine, infatti, Styles si è seduto al piano e ha suonato per oltre 10 minuti una lunga strumentale che per il momento non pare avere ancora un titolo né è chiaro che fine farà in futuro, intanto, però, le migliaia di persone accorse per la data finale del tour hanno potuto goderne in diretta.

Dopo aver parlato al pubblico in italiano, Harry Styles ha anche tenuto un accorato discorso di ringraziamento per i suoi fan, che hanno riempito tutti i concerti in questi due anni, compreso Campovolo dove i fan si sono accampati anche dieci giorni prima dell'inizio per poter conquistare i posti sotto al palco: "Non posso fare questa cosa se voi, ragazzi, non venite. Nessuno può saperlo più di me. Essendo qui stasera, so che volevate renderlo speciale per me, ma lo rendete speciale per me ogni singola notte. Questa atmosfera che avete creato, la famiglia che avete creato, questo spazio sicuro che avete creato – ha detto durante il suo discorso -. Voglio ringraziarti per tutto".

Partito da Las Vegas il 4 settembre del 2021, quello di Harry Styles è diventato man mano uno dei concerti con maggiore incasso di sempre, portando il cantante ha un guadagno di quasi 600 milioni, stando ai dati di Billboard. Un successo straordinario che va di pari passo con quello discografico, visto il successo del suo ultimo Harry's House e del singolo "As it was", tra gli altri. "So che sentirsi così incredibilmente piccoli in questo mondo può essere davvero, davvero difficile, pensare che qualsiasi cosa tu fai possa fare la differenza. Ve lo prometto, cercherò di vederlo sempre nelle piccole cose che fate e nel modo in cui vi tratterete l'un l'altro. Il modo in cui ha influenzato tutte le persone intorno a me, come ha influenzato le persone là fuori, è qualcosa di molto più grande, non finisce quando finisce questo tour. Voglio che continuiate, mettete l'amore nel mondo che ne ha un po' bisogno in questo momento. Vi amo così tanto e mi mancherete. Vi amerò così tanto, che mi abbiate sostenuto per un anno, cinque anni, 13 anni, o qualunque cosa sia. Non solo avete cambiato la mia vita più e più volte, ma mi avete reso il più felice. Sono così entusiasta e felice di essere qui stasera. Sono così, così felice".