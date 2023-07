Harry Styles a Campovolo parla italiano: “Sono stanco ma felice, divertitevi come fosse l’ultima volta” Harry Styles, sul palco di Campovolo, ha deliziato i presenti parlando un italiano impeccabile, congiuntivo incluso.

A cura di Daniela Seclì

Si è tenuto sabato 22 luglio sul palco di Campovolo, l'attesissimo concerto di Harry Styles. In migliaia hanno sfidato prima il caldo e poi la pioggia battente per godersi questa tappa del Love on tour. Nei giorni scorsi, hanno suscitato dibattito e anche qualche polemica, le fan dell'artista accampate nei pressi di Campovolo per assicurarsi un posto in prima fila.

Il discorso di Harry Styles ai fan, l'artista parla in italiano

Harry Styles ha ringraziato i fan che a migliaia si sono recati al suo concerto, ha promesso che avrebbe dato il 100% per farli tornare a casa con un ricordo indelebile. Poi, ha mandato in delirio i presenti, parlando in italiano e azzeccando il congiuntivo. Le sue parole sono state:

Benvenuti allo spettacolo finale. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un regalo meraviglioso ed è veramente molto speciale concludere il mio tour qui in questo Paese che ha un posto speciale nel mio cuore. Sono così felice di essere qui stasera. Amo questo posto e la sua gente con tutto il mio cuore. Stasera vi daremo il 100%, poi sarà il momento di riposarci. Per me. Sono molto stanco ma felice. Molto stanco, ma molto, molto felice. Voglio che vi divertiate il più possibile, come se fosse l’ultima volta. Ok? Tante belle cose!

La scaletta del concerto di Harry Styles a Campovolo

Ecco la scaletta del concerto che Harry Styles ha tenuto sul palco di Campovolo, Reggio Emilia. I presenti hanno avuto modo di ascoltare i suoi più grandi successi.

