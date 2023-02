Harry Styles è obbligato a fornire i propri dati alla Nuova Zelanda per il censimento 2023 Essendo lì per un concerto, anche Harry Styles dovrà riempire il modulo per il censimento della Nuova Zelanda del 2023.

Lo abbiamo visto bere da una scarpa durante la data del suo Love On Tour in Australia, ma quello che accadrà in Nuova Zelanda è ancora più bizzarro. L'ex membro dei One Direction dovrà esibirsi ad Auckland il 7 marzo in uno spettacolo che è già sold out. Quel giorno dovrà essere completato il censimento della Nuova Zelanda del 2023 che prevede la raccolta dei dati di chiunque sia presente sul suolo neozelandese in quel preciso momento. Non importa che siano turisti, viaggiatori temporanei, superstar o residenti. Tutti dovranno compilare il foglio, fornendo le proprie generalità e raccontando la propria storia.

Alcuni utenti di Twitter, notando la coincidenza tra le due date, hanno chiesto al profilo ufficiale del Censimento 2023 di Aotearoa in Nuova Zelanda, previsto per il 7 marzo, se anche Harry Styles sarà tenuto a fornire i suoi dati, compilando i loro moduli. La risposta è arrivata poco dopo da parte dell'Herald, un portavoce del censimento neozelandese che ha confermato: "Tutti in Nuova Zelanda sono tenuti legalmente a completare il censimento".

Questo, come ha sottolineato il portavoce, è stabilito nel Data and Statistics Act 2022, ovvero una legge. Essendo una norma è importante compilare i moduli per non rischiare di essere perseguito legalmente. "La priorità di Stats NZ – ha proseguito il portavoce – è incoraggiare e ricordare a tutti di compilare i loro moduli e di fornire supporto per renderlo il più semplice possibile”.

L'unica eccezione sarà fatta per le persone colpite dal ciclone Gabrielle che, qualora non riuscissero a compilare i moduli il 7 marzo, potranno farlo in un secondo momento. "La discrezione – ha spiegato il portavoce – sarà applicata per le situazioni in cui le circostanze personali hanno avuto un impatto sul completamento dei moduli di censimento".

Una risposta è arrivata presto anche dalla pagina ufficiale Twitter del Censimento 2023 di Aotearoa in Nuova Zelanda che ha risposto con un tweet in cui è stata pubblicata una foto di Harry Styles che firma un autografo nel 2014. L'immagine è stata presto modificata e sul tavolo è stato disegnato un rettangolo fucsia con la scritta census fucsia al suo interno. La didascalia che accompagna la foto recita: "Tutti coloro che si trovano ad Aotearoa in Nuova Zelanda la notte del censimento, martedì 7 marzo, devono essere contati nel censimento. Questo include turisti, visitatori ed ex membri di One Direction".

Il Tweet è presto diventato virale, scatenando le reazioni social dei fan. Nei fogli che verranno compilati dalle persone presenti in Nuova Zelanda il 7 marzo ci saranno molte informazioni personali che, assicurano i responsabili, non verranno diffuse, ma servono solo a comprendere l'evoluzione della popolazione che abita o visita quel territorio. Nel censimento del 2023 ci saranno domande riguardo domicilio e residenza, ma non solo. Raccoglierà per la prima volta informazioni sul genere, sulle variazioni delle caratteristiche sessuali e sull'identità sessuale.