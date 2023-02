Harry Styles beve da una scarpa al concerto in Australia: “Una tradizione disgustosa” Harry Styles ha bevuto da una scarpa al suo concerto in Australia. Prima di compiere il gesto ha dichiarato “Questa è una delle tradizioni più disgustose a cui io abbia mai partecipato”

A cura di Cristina Somma

Harry Styles, 29 anni compiuti questo mese, ex membro dei One Direction, ha dato il via alla tappa australiana e neozelandese del suo Love On Tour lunedì scorso a Perth, cimentandosi in una tradizione australiana: si è tolto una scarpa, l'ha riempita con una bevanda probabilmente alcolica e poi ha bevuto da lì come fosse un bicchiere, tra le grida e l'esaltazione del suo pubblico.

"Questa è una delle tradizioni più disgustose che abbia mai sentito", ha detto prima di compiere il gesto. Tutto è stato ripreso in video dai fan presenti al concerto che hanno trasformato il filmato in un contenuto virale, condividendolo sui social. "Mi sento un'altra persona", ha detto ironicamente Styles mentre si rimetteva al piede la scarpa Adidas x Gucci da 780 dollari. "Mi vergogno di me stesso. È una cosa così personale. Un momento così intimo da condividere con così tante persone", ha proseguito. "Ne parlerò a lungo con il mio terapeuta. A lungo", ha concluso.

Questo tipo di tradizione è stata resa popolare dal pilota di Formula 1 Daniel Ricciardo, nato a Perth, con cui Harry Styles ha un amico in comune Xander Ritz, per cui è capitato che si frequentassero. Per questo motivo su Twitter i fan hanno subito pensato a una dedica da parte del cantante al pilota. "Daniel Ricciardo approva", hanno scritto. Il pilota infatti è solito festeggiare i suoi successi nella F1 bevendo champagne dalle sue stesse scarpe. Nel tempo molti piloti e personaggi famosi lo hanno seguito in questa tradizione, come Lewis Hamilton che lo ha fatto nel 2020.

Ricciardo, tra l'altro, aveva rivelato ai conduttori radiofonici australiani Fitzy e Wippa che Harry Styles spesso indossa vestiti prestati da lui. Una dichiarazione che ha lasciato credere ai fan che le scarpe utilizzate per lo "shoey" sul palco di Perth, terra natia di Ricciardo, potessero essere proprio del pilota. "Abbiamo un amico in comune, molto vicino a entrambi", aveva spiegato Ricciardo in un'intervista quando gli è stato chiesto perché Styles indossava una sua maglietta.

La star di "As It Was" è arrivata in Australia dopo aver partecipato ai Grammy 2023 che si sono tenuti a inizio mese. Si è aggiudicato l'album dell'anno per "Harry's House", che ha vinto anche il premio per il miglior album vocale pop. Da quando gli One Direction si sono sciolti nel 2015, il cantante di "Watermelon Sugar" ha pubblicato tre album, recitato in film di successo come "Dunkirk" e "Don't Worry Darling" e si è esibito per 15 notti consecutive al Madison Square Garden.