Harry Styles dona in beneficenza oltre 6milioni e mezzo provenienti dal suo “Love on tour” Harry Styles ha deciso di donare in beneficienza oltre 6milioni e mezzo di dollari provenienti dal suo “Love on Tour” appena concluso. Il tour della popstar ha toccato 173 paesi, tra cui l’Italia.

A cura di Elisabetta Murina

Oltre 6 milioni e mezzo di dollari. È questa la cifra che Harry Styles ha deciso di donare in beneficenza, a diverse associazioni, dopo la fine del suo "Love on Tour" in giro per il mondo. L'ingente somma è stata raccolta grazie ai 173 live che la popstar ha fatto in Europa, Asia, America Latina, Nord America e Australia.

La donazione benefica di Harry Styles

Harry Styles non finisce di stupire i suoi fan. Dopo la fine del tour ha infatti deciso di donare più di 6milioni e mezzo di dollari a decine di associazioni benefiche in tutto il mondo, che si occupano di cause come l'ambientalismo, la salute riproduttiva, la sicurezza delle armi e molto altro. Il guadagno totale del tour si aggira intorno ai 590milioni di dollari, una cifra da far girare la testa che lo farebbe diventare, secondo Billboard Boxscore, il quarto tour con il maggiore incasso di tutti i tempi.

Tanti i paesi toccati da Harry Styles negli ultimi due anni, tra Europa, Asia, America del Nord e Latina, Australia. La tappa conclusiva, lo scorso 22 luglio, si è svolta proprio in Italia alla RFC Arena di Reggio Emilia. Un grande evento che ha raccolto circa 100mila spettatori provenienti da tutto il paese e in attesa settimane prima pur di assicurarsi un posto nelle prime file.