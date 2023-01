Gli Stadio al funerale di Giovanni Pezzoli, Gaetano Curreri scosso: “Era in un equilibrio instabile” Oggi, lunedì 2 gennaio 2023, si sono svolti i funerali di Giovanni Pezzoli, cofondatore degli Stadio: presenti al rito funebre numerosi artisti come Ron, Gianni Morandi, Samuele Bersani. I compagni della band di Pezzoli erano in chiesa commossi: Gaetano Curreri era “in un equilibrio instabile”.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso giovedì 29 dicembre 2022 è morto Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio: circa un mese prima della scomparsa, la band, sul profilo ufficiale Facebook, aveva annunciato che il musicista stava lottando contro alcuni problemi di salute. Oggi, 2 gennaio, si sono svolti i funerali nella chiesa gremita di Sant'Antonio da Padova, a Bologna: alla cerimonia, oltre i familiari e gli Stadio, erano presenti anche numerosi nomi celebri del mondo della musica e dello spettacolo come Ron, Gianni Morandi, Samuele Bersani, lo scrittore Alessandro Bergonzoni, Stefano Bonaga e il regista Ambrogio Lo Giudice. Scossi i compagni di vita e di lavoro di Pezzoli: solo Ricky Portera, fondatore del gruppo, è riuscito a commentare la scomparsa del collega.

Il ricordo di Ricky Portera e la commozione di Gaetano Curreri degli Stadio

"Spero che faccia il somaro anche lassù, come un eterno bambino. Era un fratello per me" sono state le parole di Ricky Portera, chitarrista e fondatore del gruppo riportate da Il Resto del Carlino, durante il funerale tenutosi oggi a Bologna. Si legge che Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, amico di Pezzoli con il quale ha racconto numerosi successi, era "in un equilibrio instabile" durante il rito funebre e per questo motivo non sarebbe riuscito a lasciare un commento. Presente in chiesa anche Gianni Morandi il quale ha ricordato Giovanni Pezzoli citando Lucio Dalla che ha collaborato a lungo con la band: "Era una sicurezza per il gruppo, Lucio Dalla poteva lamentarsi di tutti, ma non aveva mai una parola per Pezzoli. Questo vuol dire tantissimo, forse valeva ancora più di quello che pensiamo".

La notizia della morte di Giovanni Pezzoli

Tre giorni fa sul profilo social degli Stadio è comparsa la triste notizia: "Alle 21 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni", le parole scritte nella didascalia del post a corredo di un'immagine di Giovanni Pezzoli scattata dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano "Un giorno mi dirai", nel 2016. In quell'anno il musicista fu colpito da un malore, a novembre 2022 un post su Facebook della band annunciava che Pezzoli stava lottando contro un problema di salute: "Per ora non possiamo aggiungere altro per rispetto nei suoi confronti e dei suoi famigliari. Vi chiediamo solo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile, che ci auguriamo possa essergli di aiuto. Sono momenti difficili, non insistete per cortesia nel chiedere informazioni".