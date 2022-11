Giovanni Pezzoli degli Stadio è grave: “Sono momenti difficili” Sono ore di apprensione per i fan della band capitanata da Gaetano Curreri. Dopo il malore del 2016, il batterista torna grave.

Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio, è grave. Sono ore di apprensione per i fan della band capitanata da Gaetano Curreri. Sulla pagina Facebook "Giovanni Pezzoli Friends" sono arrivati messaggi di vicinanza. La pagina Facebook conferma la notizia: "Giovanni non sta bene. Vi chiediamo di avere pazienza e pensare a Gio con tutta la positività possibile. Sono momenti difficili".

Il messaggio della pagina Facebook

Con questo messaggio, la pagina ufficiale del batterista degli Stadio augura a Giovanni Pezzoli di guarire presto:

Amato Gio, raccogli tutte le forze che sicuramente troverai nel tuo essere battagliero di natura, fossero anche solo un desiderio o una fantasia, sarebbero comunque sufficienti a ridarti il tuo inconfondibile sorriso. Accogli il nostro affetto e trasformalo in quell'energia che ti sei sempre portato addosso come un abito della festa. Noi siamo qui che ti aspettiamo…

Chi è Giovanni Pezzoli

Giovanni Pezzoli, 70 anni, bolognese, noto per essere batterista e cofondatore degli Stadio con Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori. Con Curreri, è stato l'unico a non aver mai abbandonato il gruppo se non per motivi di salute. Nel 1984, infatti, a poche settimane dalla prima storica partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo, dovrà assentarsi per un grave infortunio.

Nel 2016, il grave malore

Nel 2016, mentre si trovava in vacanza in montagne, solo poche settimane dopo aver vinto il Festival di Sanremo con "Un giorno mi dirai", fu colpito da un grave malore nella notte tra il 24 e il 25 marzo. Ritornò per la prima volta sul palco, l'agosto successivo. Pochi minuti per suonare "Un giorno mi dirai". Dal vivo è stato sostituito prima da Adriano Molinari, storico collaboratore di Zucchero, e poi da Iarin Munari. Lo scorso giugno, Pezzoli ha subito un altro ricovero per accertamenti.