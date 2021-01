Il rumor si è diffuso e rapidamente e ha fatto il giro del web. Dopo il successo della reunion dei Ricchi e poveri nell'edizione 2020, per il Festival di Sanremo 2021 che si terrà dal 2 al 6 marzo Amadeus avrebbe un progetto ancora più ambizioso, quasi una "mission impossible". Per il suo secondo festival, che a causa del Covid sarà ancora più difficile, il direttore artistico starebbe lavorando per portare nientemeno che gli Abba sul palco dell'Ariston. Cosa c'è di vero in questo gossip, di cui si è parlato nel programma di Radio 2 Sanremo di sabato condotto da Monica Marangoni?

Il commento di Amadeus

In realtà, è effettivamente prevista una reunion del gruppo: se ne parla già da un po', ma la pandemia da Covid li ha costretti a uno slittamento al 2021. Vedere questo ritorno dopo quasi 40 anni proprio all'Ariston sarebbe un colpaccio straordinario, ma oggettivamente difficoltoso, ambiziosissimo e reso ancora più complicato dalla pandemia. Difficile che il ritorno sulle scene agognato da tanto tempo possa concretizzarsi già per marzo. Lo stesso Amadeus ha commentato il rumor smorzando gli entusiasmi: "Gli Abba al festival? I desideri sono tanti e pure le invenzioni. Quando gli ospiti diventano ufficiali lo saprete da me. Ho letto addirittura che l’avrei detto io ma io invece non c’ero", ha dichiarato all'Adnkronos. Dalla Svezia arriverà però – e questo è certo – Zlatan Ibrahimovic, in qualità di ospite fisso.

La storia degli ABBA

Gli ABBA sono un quartetto formato da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad (il nome del gruppo è formato dalle loro iniziali). Si sono uniti nel 1970, hanno conosciuto il boom già 4 anni dopo con la partecipazione all'Eurovision e hanno venduto oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli di enorme successo come Mamma Mia, Dancing Queen, Fernando, S.O.S., The Winner Takes It All. Si sono sciolti nel 1982 e nel 2018 hanno promesso il ritorno con due nuove canzoni, "I Still Have Faith In You" e "Don’t Shut Me Down".