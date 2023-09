Giovanni Allevi torna sulla malattia: “Ci incontreremo presto, ma devo ritrovare le forze” Giovanni Allevi è tornato a parlare ai suoi fan chiedendo pazienza ma spiegando che si sta avvicinando il ritorno sul palco.

A cura di Redazione Music

Giovanni Allevi si avvia verso il ritorno sul palco, dopo la scoperta di un mieloma che lo tiene lontano dai concerti da un anno, ormai. Il musicista e direttore d'orchestra ha annunciato nel giugno 2022 di avere un mieloma che gli procurava dolori fortissimi che gli impedivano di esibirsi e da oltre un anno aggiorna i fan sulle sue condizioni, tramite i social. Momenti di speranza, ovviamente, ma senza nascondere quelli di dolore e sconforto da cui, però, cerca sempre di uscire grazie alla musica. Nei giorni scorsi Allevi è tornato a scrivere ai suoi fan chiedendogli di aspettarlo, perché si sta avvicinando il momento in cui tornerà protagonista col suo pianoforte su un palco.

Sui suoi social, quindi, Allevi ha scritto: "Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell'applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze". Prima che gli fosse diagnosticata la malattia, Allevi aveva condiviso sui social i dolori lancinanti che lo colpivano durante le esibizioni live, come avvenne, per esempio, durante una serata al teatro Petruzzelli di Bari, quando scrisse: "Il mal di schiena, fortissimo, dopo tre mesi ancora non mi abbandona".

A quel punto, il compositore ha chiesto ai suoi fan di avere un altro po' di pazienza: "Vi prego, aspettatemi ancora un po', cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell'infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo – si legge nel post -. Ancora un po' di pazienza… aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme. Giovanni".