Giovanni Allevi torna a raccontare la sua cura: “Aspettatemi” Il musicista torna a parlare del suo confronto con la malattia, a pochi dall’annuncio pubblico in cui ha raccontato di avere un tumore.

A cura di Andrea Parrella

Giovanni Allevi torna a parlare. Il musicista, che nei mesi scorsi ha annunciato pubblicamente di essere malato e doversi curare da un mieloma, ha pubblicato sui social un post in cui aggiorna i suoi fan sul suo percorso di cure, anche se non in maniera esplicita. Lo fa pubblicando una foto con un libro che gli permette di intrecciare i ricordi con la sua esperienza personale di questo momento storico della vita.

Le parole di Giovanni Allevi

Il libro in questione è "L'arte della guarigione" di Franco Voltaggio e questo è il messaggio pubblicato su Instagram da Allevi: "Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell'università. Per secoli la guarigione è stata un'arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni". Quindi prosegue:

La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato. Qui in Istituto si respirano il talento, l'intuizione, la forte volontà di guarire ed alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi!

Giovanni

L'annuncio del giugno 2022

L'annuncio pubblico di Allevi era arrivato lo scorso 18 giugno, quando il musicista aveva pubblicato la foto della mano che scriveva musica e lo fece per annunciare la scoperta di un mieloma e di come avrebbe dovuto cancellare tutti i suoi impegni per poter cominciare un percorso di cura: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni".

Il mieloma è un "tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule", come si legge sul sito dell'AIRC. "È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò", aveva detto Allevi annunciando il suo male.