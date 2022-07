Giovanni Allevi torna a comporre durante la malattia: “Sogno di poterla dirigere quando sarà guarito” L’artista continua a raccontarsi durante il percorso di cure e presenta “Mieloma”, una melodia nata proprio in queste settimane di difficoltà.

A cura di Andrea Parrella

Sono trascorse poche settimane da quando Giovanni Allevi ha raccontato pubblicamente dei suoi problemi di salute, costretto ad affrontare il percorso di cure per curare un mieloma. A distanza di alcune settimane l'artista, che si era successivamente lasciato andare a uno sfogo sul "dolore insostenibile" che la cosa stava portando, ha fatto sapere di essere tornato a comporre proprio in questo momento di difficoltà, trovando l'ispirazione nel dolore. "Dal nome ‘Mieloma' scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza – ha scritto Allevi sui social – Durante il ricovero ho iniziato a comporre un brano per Violoncello e Orchestra ispirato a quella melodia. Sogno che un giorno lo dirigerò in teatro per festeggiare la vittoria sulla malattia".

L'annuncio della malattia

Lo scorso 18 giugno Allevi aveva postato la foto della mano che scriveva musica e lo fece per annunciare la scoperta di un mieloma e di come avrebbe dovuto cancellare tutti i suoi impegni per poter cominciare un percorso di cura: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni".

Il mieloma, di cosa soffre Giovanni Allevi

Il mieloma è un "tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule", come si legge sul sito dell'AIRC. Già nelle settimane precedenti all'annuncio, Allevi stava soffrendo molto fisicamente, denunciandolo anche pubblicamente, nei post sui social e durante i concerti, come quando durante un'esibizione al teatro Petruzzelli di Bari parlò di un mal di schiena fortissimo che non lo abbandonava. Pochi giorni dopo l'annuncio della malattia Allevi aveva anche comunicato che aveva cominciato le cure: "È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò"