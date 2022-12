Giovanni Allevi lotta contro un tumore, il video: “Mi faccio avvolgere dalla vostra energia” “Mi faccio avvolgere dalla vostra energia”. Con questo videomessaggio, Giovanni Allevi ringrazia chi gli è stato vicino in questi giorni così difficili. Il musicista e compositore sta lottando contro un tumore.

Giovanni Allevi continua la sua lotta contro il tumore. Il compositore e musicista si mostra in un video, dopo una seduta di chemioterapia per parlare con i suoi fan senza filtri. Il 53enne sta affrontando con grande forza e coraggio questo percorso di cure per guarire da un mieloma che lo ha costretto, dallo scorso giugno a fermare le attività professionali. Appoggiato dal pubblico, il musicista riconosce la grande forza che questo affetto gli sta regalando.

Il messaggio di Giovanni Allevi

Il mieloma è un tumore che si sviluppa da alcune cellule del sangue che si trovano nel midollo osseo. Giovanni Allevi lo sta affrontando nella speranza di superare questo momento così difficile. Questo è il messaggio video che Giovanni Allevi ha pubblicato sui suoi profili social.

Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia. Vi voglio davvero bene.

La nuova sfida

In uno degli ultimi messaggi, Giovanni Allevi aveva anticipato la sua volontà di tornare a fare musica al più presto.

Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota.

Il musicista sta componendo una canzone che si chiama proprio "Mieloma", in segno di vicinanza e affetto anche ai tanti che combattono la sua stessa malattia: "Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule. Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano. Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell'enorme potenziale che abbiamo".