Allevi, la malattia e l’annuncio: “Queste mani tremano, ma nuova musica invade la mia mente” Dopo l’annuncio della malattia, Giovanni Allevi è ritornato a scrivere musica e lo ha confermato nel suo ultimo post su Instagram.

A cura di Vincenzo Nasto

Giovanni Allevi 2021, foto di Antonio Masiello per Getty Images

Lo scorso 18 giugno l'annuncio di Giovanni Allevi: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto". La musica, che aveva sempre tenuto Allevi e i suoi fan vicini, si era allontanata, coperta da un insolito velo di paura e nostalgia di ciò che avrebbe potuto non esserci più. E invece le mani, quello che lo hanno reso uno dei più grandi interpreti italiani del pianoforte, sono ritornate protagoniste. Allevi ha postato su Instagram una loro foto, per un annuncio che sembra lontano anni da quello sulla sua salute: "Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota".

La musica come terapia e quel concerto da sogno

Dopo l'annuncio dello scorso giugno, in pochi avrebbero scommesso su un ritorno alla musica, al piano di Giovanni Allevi in così breve tempo. Un periodo costellato di costante dolore fisico, ma anche emotivo, per la scomparsa della sorella Maria Stella. Un percorso di riabilitazione fisico e mentale che incomincia e finisce con la musica, come quando aveva annunciato che la parola "Mieloma", malattia di cui soffre, era diventata anche musa ispiratrice della sua musica, la percezione dell'inizio di un percorso terapeutico, che aveva come ultimo scopo quello di presentarsi in teatro, alla vittoria sulla malattia, per esibirsi in "Mieloma" con un grande solista al violoncello.

L'annuncio di nuova musica su Instagram

Ma l'attesa, nella musica, non è sempre un concetto preciso. E Allevi lo sa, ricordando che la musica nasce dalle sue dita, ma parte prima di tutto dallo studio, dall'ispirazione creativa che lo circonda. Non sconvolge quindi la pubblicazione del suo ultimo post su Instagram, un annuncio didascalico con al centro della foto le sue mani: "Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare!".