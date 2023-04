Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma: “Secondo gli esami sto andando alla grande, sono felice” Giovanni Allevi ha aggiornato le tante persone che lo seguono con affetto su come sta andando la sua lotta contro il mieloma. Il compositore ha dato una bellissima notizia.

A cura di Daniela Seclì

Giovanni Allevi ha aggiornato le tantissime persone che lo seguono con affetto, su come sta andando la sua lotta contro il mieloma. Il compositore, che nel giorno di Pasqua – domenica 9 aprile – festeggerà il suo cinquantaquattresimo compleanno, ha dato delle ottime notizie.

Giovanni Allevi annuncia il risultato degli ultimi esami

Giovanni Allevi ha annunciato sui suoi profili social: "Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!" E ha manifestato la sua gioia per questa bellissima notizia, che gli infonde coraggio nella lotta contro il mieloma: "Auguri da un Giovanni Allevi indebolito e "scombinato" ma felice!".

Giovanni Allevi impaziente di tornare alla musica e dal suo pubblico

Il post di Giovanni Allevi di sicuro farà piacere a tutti coloro che in queste settimane sono stati in apprensione per il compositore. Prima di concludere, Allevi ha voluto fare dei ringraziamenti al personale medico che lo sta aiutando ad affrontare la malattia. Inoltre, ha espresso la sua fiducia di tornare presto dal suo pubblico e alla sua musica: